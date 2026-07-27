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27 июля, 15:21
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Британская армия получит разведывательные дроны AR5, которые уже используют ВСУ

Сергей Матусяк

Министерство обороны Великобритании избрало разведывательный беспилотник Tekever AR5 для замены Watchkeeper WK450. Новая платформа уже используется силами обороны Украины, а опыт ее боевого применения стал одним из главных аргументов британского Минобороны.

О решении британской стороны сообщили Defense Express и " Оборонка " со ссылкой на официальный пресс-релиз Министерства обороны Великобритании. Первые AR5 должны поступить в армию еще в 2026 году.

Сначала шесть, а затем до 24 дронов

Закупка будет проходить в рамках программы CORVUS, предусматривающей обновление тактической беспилотной разведки британской армии.

Первоначальный заказ будет охватывать шесть комплексов AR5. К 2029 году Великобритания планирует получить до 24 беспилотников. Они будут производиться на новом предприятии Tekever в городе Суиндон.

Стоимость десятилетней программы может составить 400 миллионов фунтов. Что именно входит в эту сумму, британское Минобороны подробно не объясняет.

Вероятно, контракт будет охватывать не только сами летательные аппараты, но и наземные станции, сенсоры, обучение операторов, техническое обслуживание и последующее обновление системы. Окончательное заключение контракта зависит еще от формального подписания и завершающих согласований.

AR5 будет нести до 50 килограммов оборудования

Tekever AR5 предназначен для длительного наблюдения, поиска целей и передачи разведывательной информации в режиме реального времени.

Беспилотник может нести до 50 килограммов полезной нагрузки, включая оптические камеры и другие сенсоры. Британское Минобороны заявляет, что AR5 превосходит Watchkeeper по длительности полета, возможностям разведывательного оборудования и надежности.

Британские военные рассчитывают использовать новые дроны для круглосуточной разведки и наблюдения. Полученные данные должны помочь командирам быстрее выявлять угрозы и передавать координаты средствам поражения.

Watchkeeper отправляют в отставку гораздо раньше

Watchkeeper WK450 находится на вооружении британской армии с 2014 года. Комплекс создавали для разведки, выявления движущихся целей, лазерного целеуказания и поддержания дальнобойных ударов.

Дрон имеет радар, дневные и ночные камеры, может действовать на расстоянии до 150 км от наземной станции и находиться в воздухе до 14 часов.

Официально британское Минобороны объясняет замену завершением эксплуатационного цикла Watchkeeper. В то же время Defense Express обращает внимание на высокую аварийность, недостаточную готовность к боевому применению и значительно более короткую службу, чем планировалось первоначально. Комплексы должны оставаться в строю до начала 2040-х годов, но фактически их начали заменять примерно через семь лет полноценной эксплуатации.

Возможность передать списанные Watchkeeper Украине тоже рассматривалась, однако от этой идеи отказались.

Watchkeeper WK450. Фото: British Army

AR5 уже работает в Силах обороны

Одним из главных преимуществ AR5 стал опыт применения в Украине.

Британское Минобороны прямо называет беспилотник проверенным в Украине. В ведомстве подтвердили, что платформа используется украинскими военными в боевых условиях.

Этот опыт дает производителю данные о работе системы в условиях радиоэлектронной борьбы, противодействии враждебной ПВО и постоянной смене тактики. Последующие модификации дронов Tekever создают с учетом результатов их использования украинскими подразделениями.

Выбор Tekever показывает, что опыт войны в Украине все чаще оказывает влияние на программы перевооружения стран НАТО. Британия покупает не просто новый разведывательный дрон, а платформу, уже проверенную в сложных боевых условиях и продолжающую совершенствовать на основе украинского опыта.