Британская армия получит разведывательные дроны AR5, которые уже используют ВСУ

Министерство обороны Великобритании избрало разведывательный беспилотник Tekever AR5 для замены Watchkeeper WK450. Новая платформа уже используется силами обороны Украины, а опыт ее боевого применения стал одним из главных аргументов британского Минобороны.

О решении британской стороны сообщили Defense Express и " Оборонка " со ссылкой на официальный пресс-релиз Министерства обороны Великобритании. Первые AR5 должны поступить в армию еще в 2026 году.

Сначала шесть, а затем до 24 дронов

Закупка будет проходить в рамках программы CORVUS, предусматривающей обновление тактической беспилотной разведки британской армии.

Первоначальный заказ будет охватывать шесть комплексов AR5. К 2029 году Великобритания планирует получить до 24 беспилотников. Они будут производиться на новом предприятии Tekever в городе Суиндон.

Стоимость десятилетней программы может составить 400 миллионов фунтов. Что именно входит в эту сумму, британское Минобороны подробно не объясняет.

Вероятно, контракт будет охватывать не только сами летательные аппараты, но и наземные станции, сенсоры, обучение операторов, техническое обслуживание и последующее обновление системы. Окончательное заключение контракта зависит еще от формального подписания и завершающих согласований.

AR5 будет нести до 50 килограммов оборудования

Tekever AR5 предназначен для длительного наблюдения, поиска целей и передачи разведывательной информации в режиме реального времени.

Беспилотник может нести до 50 килограммов полезной нагрузки, включая оптические камеры и другие сенсоры. Британское Минобороны заявляет, что AR5 превосходит Watchkeeper по длительности полета, возможностям разведывательного оборудования и надежности.

Британские военные рассчитывают использовать новые дроны для круглосуточной разведки и наблюдения. Полученные данные должны помочь командирам быстрее выявлять угрозы и передавать координаты средствам поражения.

Watchkeeper отправляют в отставку гораздо раньше

Watchkeeper WK450 находится на вооружении британской армии с 2014 года. Комплекс создавали для разведки, выявления движущихся целей, лазерного целеуказания и поддержания дальнобойных ударов.

Дрон имеет радар, дневные и ночные камеры, может действовать на расстоянии до 150 км от наземной станции и находиться в воздухе до 14 часов.

Официально британское Минобороны объясняет замену завершением эксплуатационного цикла Watchkeeper. В то же время Defense Express обращает внимание на высокую аварийность, недостаточную готовность к боевому применению и значительно более короткую службу, чем планировалось первоначально. Комплексы должны оставаться в строю до начала 2040-х годов, но фактически их начали заменять примерно через семь лет полноценной эксплуатации.

Возможность передать списанные Watchkeeper Украине тоже рассматривалась, однако от этой идеи отказались.

Watchkeeper WK450. Фото: British Army

AR5 уже работает в Силах обороны

Одним из главных преимуществ AR5 стал опыт применения в Украине.

Британское Минобороны прямо называет беспилотник проверенным в Украине. В ведомстве подтвердили, что платформа используется украинскими военными в боевых условиях.

Этот опыт дает производителю данные о работе системы в условиях радиоэлектронной борьбы, противодействии враждебной ПВО и постоянной смене тактики. Последующие модификации дронов Tekever создают с учетом результатов их использования украинскими подразделениями.

Выбор Tekever показывает, что опыт войны в Украине все чаще оказывает влияние на программы перевооружения стран НАТО. Британия покупает не просто новый разведывательный дрон, а платформу, уже проверенную в сложных боевых условиях и продолжающую совершенствовать на основе украинского опыта.