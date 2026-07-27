Про рішення британської сторони повідомили Defense Express та "Оборонка" з посиланням на офіційний пресреліз Міністерства оборони Великої Британії. Перші AR5 мають надійти до війська ще у 2026 році.

Спочатку шість, а потім до 24 дронів

Закупівля відбуватиметься у межах програми CORVUS, яка передбачає оновлення тактичної безпілотної розвідки британської армії.

Початкове замовлення охоплюватиме шість комплексів AR5. До 2029 року Велика Британія планує отримати до 24 безпілотників. Їх вироблятимуть на новому підприємстві Tekever у місті Суіндон.

Вартість десятирічної програми може сягнути 400 мільйонів фунтів. Що саме входить у цю суму, британське Міноборони детально не пояснює.

Ймовірно, контракт охоплюватиме не лише самі літальні апарати, а й наземні станції, сенсори, навчання операторів, технічне обслуговування та подальше оновлення системи. Остаточне укладення контракту ще залежить від формального підписання та завершальних погоджень.

AR5 нестиме до 50 кілограмів обладнання

Tekever AR5 призначений для тривалого спостереження, пошуку цілей і передавання розвідувальної інформації у режимі реального часу.

Безпілотник може нести до 50 кілограмів корисного навантаження, зокрема оптичні камери та інші сенсори. Британське Міноборони заявляє, що AR5 перевершує Watchkeeper за тривалістю польоту, можливостями розвідувального обладнання та надійністю.

Британські військові розраховують використовувати нові дрони для цілодобової розвідки та спостереження. Отримані дані мають допомагати командирам швидше виявляти загрози й передавати координати засобам ураження.

Watchkeeper відправляють у відставку значно раніше

Watchkeeper WK450 перебуває на озброєнні британської армії з 2014 року. Комплекс створювали для розвідки, виявлення рухомих цілей, лазерного цілевказання та підтримки далекобійних ударів.

Дрон має радар, денні й нічні камери, може діяти на відстані до 150 кілометрів від наземної станції та перебувати в повітрі до 14 годин.

Офіційно британське Міноборони пояснює заміну завершенням експлуатаційного циклу Watchkeeper. Водночас Defense Express звертає увагу на високу аварійність, недостатню готовність до бойового застосування та значно коротшу службу, ніж планувалося спочатку. Комплекси мали залишатися у строю до початку 2040-х років, але фактично їх почали замінювати приблизно через сім років повноцінної експлуатації.

Можливість передати списані Watchkeeper Україні також розглядалася, однак від цієї ідеї відмовилися.

Watchkeeper WK450. Фото: British Army

AR5 уже працює у Силах оборони

Однією з головних переваг AR5 став досвід застосування в Україні.

Британське Міноборони прямо називає безпілотник перевіреним в Україні. У відомстві підтвердили, що платформу використовують українські військові у бойових умовах.

Цей досвід дає виробнику дані про роботу системи в умовах радіоелектронної боротьби, протидії ворожої ППО та постійної зміни тактики. Подальші модифікації дронів Tekever створюють з урахуванням результатів їх використання українськими підрозділами.

Вибір Tekever показує, що досвід війни в Україні дедалі частіше впливає на програми переозброєння країн НАТО. Британія купує не просто новий розвідувальний дрон, а платформу, яку вже перевірили у складних бойових умовах і продовжують удосконалювати на основі українського досвіду.