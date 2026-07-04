Наземные роботы ARDAL получили платформу для планирования миссий и диагностики

Украинская компания BUREVII разработала программную платформу, которая объединяет управление наземными роботизированными комплексами, планирование маршрутов, видеотрансляцию и анализ технического состояния машин. Систему уже тестируют военные на более чем 60 комплексах ARDAL.

Платформа BUREVII проходит испытания на более чем 60 наземных роботизированных комплексах ARDAL, сообщает Defender Media. Программное обеспечение устанавливается на ноутбуки и другие рабочие станции операторов, с которых они управляют роботами во время выполнения задач.

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Все функции собраны в одной среде

Программная платформа объединяет управление наземным комплексом, видео с его бортовых камер, анализ телеметрии и планирование миссий.

Оператор может следить за движением машины, контролировать ее техническое состояние и заранее прокладывать маршрут. Все это происходит в одной программной среде, без необходимости переключаться между несколькими отдельными системами.

Платформа также помогает прогнозировать, насколько сложным будет маршрут и какие риски могут возникнуть во время выполнения задания.

Маршрут оценивают еще до выезда

При планировании миссии система учитывает рельеф, тип грунта, погодные условия и параметры связи.

На основе этих данных оператор может заранее оценить, сможет ли наземный робот преодолеть выбранный маршрут, где возможны проблемы со связью и какие участки будут представлять наибольшую сложность.

Это позволяет не только выбрать оптимальный путь, но и определить, как именно лучше всего использовать роботизированную платформу в конкретных условиях.

Платформа следит за состоянием робота

Отдельный блок программного обеспечения отвечает за анализ телеметрии. Система собирает информацию о работе основных узлов наземного комплекса и помогает выявлять причины неисправностей.

Это должно сократить время диагностики. Техникам не нужно проверять все компоненты вручную – программа может подсказать, где именно возникла проблема.

В BUREVII рассчитывают, что такой подход позволит быстрее ремонтировать наземных роботов и возвращать их к выполнению задач.

Основа цифровой экосистемы для НРК

Директор конструкторского бюро BUREVII Виктор Долгопьятов называет платформу частью будущей цифровой экосистемы для наземных роботизированных комплексов.

В единой среде компания планирует объединить управление машинами, моделирование маршрутов, планирование миссий, анализ телеметрии, мониторинг технического состояния и техническую поддержку.

Испытания на более чем 60 ARDAL должны показать, как программное обеспечение работает в условиях реальной эксплуатации техники. Полученные данные также позволят доработать платформу с учетом опыта военных операторов.