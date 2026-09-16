Бизнес помогает защищать небо: к частной ПВО уже присоединилась 81 компания

К экспериментальному проекту по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне Украины уже присоединилась 81 компания. Предприятия получили от Министерства обороны статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО и работают в рамках единой системы защиты воздушного пространства.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины 16 сентября. Всего заявки на участие в проекте подали 92 предприятия из различных отраслей и регионов, поэтому на данный момент 11 заявок пока не включены в перечень компаний, получивших соответствующий статус.

Частная ПВО уже насчитывает 81 предприятие

Масштаб проекта за несколько месяцев заметно вырос. В мае "Милитари 24" сообщал, что к частной ПВО присоединились 27 предприятий, а в начале июня официальный статус имели уже 30 компаний. Теперь их количество выросло до 81.

Речь идет не только о больших частных предприятиях. Среди участников есть операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании из различных отраслей и областей Украины.

Идея заключается в том, чтобы предприятия, которые регулярно становятся целями российских дроновых атак, могли дополнительно защищать своих работников, производственные площадки и другие важные объекты.

Частная ПВО не работает отдельно от военной

Несмотря на название, частная противовоздушная оборона не является самостоятельной системой, действующей по собственным правилам. Минобороны подчеркивает, что такие группы являются частью общей архитектуры ПВО Украины и находятся под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Это важный принцип всей модели, ведь частные группы не должны дублировать военную ПВО или действовать независимо от нее. Их задача заключается в том, чтобы добавить еще один уровень защиты там, где российские дроны регулярно совершают атаки на промышленные и инфраструктурные объекты.

"Милитари 24" ранее показывал, как работает частная ПВО на практике, в частности на примере компании CARMINE SKY, которая выполняла задачи по защите предприятий от российских беспилотников.

Проект стартовал в конце 2025 года

Экспериментальный проект по привлечению бизнеса к противовоздушной обороне Минобороны запустило в конце 2025 года. Его появление было связано прежде всего с ростом интенсивности российских атак беспилотниками по тыловым регионам Украины.

Первые результаты появились уже весной 2026 года. В апреле "Милитари 24" писал о первой частной ПВО в Украине, которая начала выполнять задачи в Харьковской области и уничтожать вражеские беспилотники.

Вскоре стало ясно, что речь идет не об единичном эксперименте. Проект постепенно расширялся, а вместе с количеством участников увеличивалась и география его применения.

Частная ПВО уже сталкивалась с реактивными "Шахедами"

Одним из наиболее показательных эпизодов стало первое заявленное поражение реактивного "Шахеда" силами частной ПВО. "Милитари 24" сообщал, что такой беспилотник удалось сбить на скорости более 400 километров в час.

Этот случай продемонстрировал что-то еще о проекте. Частная ПВО постепенно выходит за рамки задачи по защите предприятий от более медленных ударных беспилотников, ведь производители дронов постоянно меняют их характеристики, а новые модификации могут быть быстрее и сложнее для перехвата.

Параллельно частные компании осваивают различные технологические решения. "Милитари 24" ранее писал о дистанционно управляемых пулеметных установках, которые стали одним из элементов частной системы защиты объектов.

Для предприятий это еще один уровень защиты

Увеличение количества участников до 81 компании свидетельствует о том, что частная ПВО постепенно превращается из отдельного эксперимента в дополнительный компонент системы защиты критической и промышленной инфраструктуры.

В то же время сам статус уполномоченного предприятия не означает, что каждая из 81 компании уже обладает одинаковыми возможностями или одинаковым количеством средств ПВО. Минобороны в своем сообщении не уточняет состав и возможности каждой группы, поэтому оценивать их как единую по характеристикам систему было бы некорректно.

На данный момент известно следующее: из 92 предприятий, подавших заявки, 81 уже получило соответствующий статус. Следовательно, Украина постепенно создает многоуровневую модель, в которой защиту неба над важными предприятиями обеспечивают не только штатные воинские подразделения, но и подготовленные группы на месте, по единым правилам и под координацией Воздушных Сил.