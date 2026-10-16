Чехия больше не планирует передавать Украине самолеты L-159: в Генштабе страны объяснили причину

Чешские самолеты, на которые Украина рассчитывала в борьбе с российскими дронами, пока остаются недоступными. В Генштабе Чехии объяснили, почему прежние планы по L-159 утратили актуальность.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Мирослав Главач заявил, что вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 на данный момент закрыт. По его словам, потребности украинской армии могли измениться со времени предыдущих переговоров. Об этом он рассказал в интервью Чешскому информационному агентству ČTK.

Почему Чехия не будет передавать Украине L-159?

Главач пояснил, что украинские военные практически ежедневно ищут новые технологические решения для своих нужд. Поэтому задачи, для решения которых несколько месяцев назад Украине были нужны L-159, теперь могут решаться с помощью других технологий.



Правительство приняло свое решение, и для меня этот вопрос на данный момент закрыт,

– заявил Главач о возможной передаче самолетов.

В то же время Главач отметил, что сотрудничество между чешской и украинской армиями продолжается. Военные продолжают обмениваться боевым опытом, в частности на профессиональном уровне. По словам Главача, он также поддерживает контакт с начальником Генерального штаба ВСУ в формате видеоконференций.

Почему возник спор из-за самолетов?

Возможность передачи Украине самолетов L-159 обсуждалась в начале 2026 года. Во время визита в Киев президент Чехии Петр Павел заявил, что страна могла бы предоставить несколько таких машин для борьбы с беспилотниками.

Тогда начальник Генерального штаба Чехии Карел Рехка сообщал, что армия может передать до четырех самолетов без угрозы для обороноспособности страны.

Однако правящая коалиция, в которую входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу. Свою позицию она объяснила тем, что самолеты нужны самой чешской армии.

Вопрос передачи L-159 также стал частью конфликта между правительством и президентом Петром Павелом, который не соглашался назначить в правительство лидера "Автомобилистов" Филипа Турека.

Может ли Украина получить другие самолеты?

Главач также упомянул L-39 Skyfox, по поводу которых, по его словам, поступают различные предложения. Однако решение будет зависеть от актуальных потребностей украинской стороны и от того, нужны ли ей такие самолеты для построения системы противовоздушной обороны.

При этом начальник Генштаба Чехии подчеркнул, что военное сотрудничество с Украиной не прекращается. Он также не возражал бы против визита в Украину, если бы получил приглашение.

Глава Генерального штаба должен был посетить Украину в сентябре 2026 года для участия в международной конференции по безопасности в Киеве. Однако, по сообщениям СМИ, Министерство обороны Чехии не одобрило его поездку. На должность начальника Генерального штаба он вступил 1 июля 2026 года.

Напомним, ранее мы писали, что Польша также отказалась передавать Украине самолеты, потому что не получила ожидаемых технологий в сфере беспилотников.