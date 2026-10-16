Начальник Генерального штабу армії Чехії Мірослав Главач заявив, що питання можливої передачі Україні літаків L-159 наразі закрите. За його словами, потреби української армії могли змінитися від часу попередніх переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю Чеському інформаційному агентству ČTK.

Чому Чехія не передаватиме Україні L-159?

Главач пояснив, що українські військові практично щодня шукають нові технологічні рішення для своїх потреб. Тому можливості, для яких кілька місяців тому Україні були потрібні L-159, тепер можуть забезпечувати інші технології.



Уряд ухвалив своє рішення, і для мене це питання на цей момент є закритим,

– заявив Главач щодо можливої передачі літаків.

Водночас Главач зазначив, що співпраця між чеською та українською арміями триває. Військові продовжують обмінюватися бойовим досвідом, зокрема на професійному рівні. За словами Главача, він також підтримує контакт із начальником Генерального штабу ЗСУ у форматі відеоконференцій.

Чому виникла суперечка через літаки?

Можливість передачі Україні літаків L-159 обговорювали на початку 2026 року. Під час візиту до Києва президент Чехії Петр Павел заявив, що країна могла б надати кілька таких машин для боротьби з безпілотниками.

Тоді начальник Генерального штабу Чехії Карел Рехка повідомляв, що армія може передати до чотирьох літаків без загрози для обороноздатності країни.

Однак керівна коаліція, до якої входять партії ANO, SPD та "Автомобілісти", відхилила цю ініціативу. Свою позицію вона пояснила тим, що літаки потрібні самій чеській армії.

Питання передачі L-159 також стало частиною конфлікту між урядом і президентом Петром Павелом, який не погоджувався призначати до уряду лідера "Автомобілістів" Філіпа Турека.

Чи може Україна отримати інші літаки?

Главач також згадав L-39 Skyfox, щодо яких, за його словами, надходять різні пропозиції. Однак рішення залежатиме від актуальних потреб української сторони та того, чи потрібні їй такі літаки для побудови системи протиповітряної оборони.

Водночас начальник Генштабу Чехії наголосив, що військова співпраця з Україною не припиняється. Він також не заперечував би проти візиту до України, якби отримав запрошення.

Главач мав відвідати Україну у вересні 2026 року для участі в міжнародній конференції з безпеки в Києві. Однак, за повідомленнями ЗМІ, Міністерство оборони Чехії не погодило його поїздку. На посаду начальника Генерального штабу він вступив 1 липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща також відмовилася передавати Україні літаки, оскільки не отримала очікуваних технологій у сфері безпілотників.