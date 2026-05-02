Советская вертикаль против скорости НАТО: эксперт объяснил, что на самом деле выиграет войну

Стандарты НАТО, даже в нынешнем несовершенном виде, эффективнее советской модели ведения боевых действий, считает Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников Мирослав Попович. Свой вывод он подкрепляет опытом службы в американском и украинском войске.

Попович говорит, что успех на войне определяют не только оружие или громкие технологии, но и якобы "незаметные" вещи – от тактической медицины до правильной маркировки грузов. Именно они, по его словам, делают армию совместимой, быстрой и способной действовать без лишней бюрократии. Об этом говорится в материале 24 Канала.

Почему стандарты НАТО оказываются сильнее советской системы?

Мирослав Попович отмечает, что его позиция базируется не на теории, а на личном опыте службы в американском и украинском войске. Он подчеркивает, что даже в несовершенном виде стандарты НАТО работают лучше советской модели, потому что ориентированы на совместимость, скорость и практический результат. Одним из примеров он называет полевую медицину.

То, что видел в Афганистане в американской армии – IFAK, протоколы тактической медицины, жгуты, – он увидел в Украине уже в первые дни полномасштабного вторжения почти в том же виде. Такой унифицированный подход, говорит Попович, позволил быстро обучать людей прямо в поле, без больших стационарных центров.

Еще один, на первый взгляд, обыденный элемент – маркировки грузов. Но именно она, по словам Поповича, определяет, доедет ли техника и снаряжение из Европы в Украину вовремя и без путаницы. В войне, где логистика решает очень много, правильная маркировка становится частью боевой эффективности. Отдельно он отметил важность горизонтального командования.

В противовес советской и российской системе, где решение проходит длинную цепь согласований, украинская модель работает значительно быстрее: цель заметили, передали через Delta ближайшей доступной группе, дали координаты и живой стрим – и удар происходит без лишней вертикали. Попович объясняет, что в современной войне задержка стоит слишком дорого. Если передавать цель вверх по цепи командования, она часто успевает изменить позицию или исчезнуть.

Именно поэтому быстрая горизонтальная коммуникация, по его мнению, стала одним из ключевых преимуществ украинской армии.

Свое место в этой системе имеют и технические стандарты. Попович вспомнил NATO codification system – 13-значный код для каждого винтика, чипа, боеприпаса, дрона или камеры. На первый взгляд это выглядит бюрократически, но на практике работает как общий язык для армий и поставщиков.

Он также привел пример системы DODGE – цифровых закупок, где батальоны и даже взводы могут заказывать нужное напрямую у производителя, без лишних посредников. По его убеждению, именно такая логика делает обеспечение гибким и быстрым.

Еще один принцип, о котором говорит Попович, – AM1: государственные контракты должны получать только те производители, чья эффективность подтверждена боевыми отчетами, а не презентациями со стрельбища. Он считает, что война не терпит красивых слайдов без реального результата.

Какие есть проблемы?

Вместе с тем Мирослав Попович привел и обратный пример. Одна компания производила дроны-бомбардировщики, которые эффективно работали во время освобождения Херсонской области. После успеха она получила большой государственный контракт, однако через год отстала от развития вражеского противодействия и фактически прекратила существование.