Старые детекторы дронов "Чуйка" доработали: теперь не нужно покупать новые

BlueBird Tech завершила обновление первых "Чуйок 3.0" и уже вернула модернизированные устройства владельцам. Как сообщила компания, на начальном этапе апгрейд одного детектора занимал до двух недель, однако после налаживания процесса производитель обещает сократить срок работ до семи рабочих дней.

Четвертая антенна добавляет новый диапазон

Главное изменение после модернизации заметно даже снаружи. "Чуйка 3.0" получает четвертую антенну и отдельный модуль, работающий в диапазоне от 6040 до 8800 МГц.

Одновременно производитель расширил возможности уже имеющегося диапазона 3,3 ГГц. Если раньше соответствующий модуль работал в пределах 2870–4080 МГц, то после модернизации верхний предел увеличивается до 4500 МГц.

В итоге "Чуйка 4.0" работает в четырех диапазонах: 1080–2200, 2860–4500, 4860–6040 и 6040–8800 МГц. По данным BlueBird Tech, устройство предназначено для автоматического обнаружения источников аналогового видеосигнала, которые могут использовать FPV-дроны, другие БПЛА и наземные роботизированные комплексы.

Расширение спектра здесь важно не ради красивой цифры "8,8 ГГц". Радиочастотная среда на фронте постоянно меняется, операторы беспилотников переходят на другие каналы, а средства обнаружения должны так же быстро адаптироваться. Именно адаптивность генеральный директор BlueBird Tech Валерий Зарубин ранее называл одним из главных преимуществ Украины в технологической войне, о чем он подробно говорил в интервью "Милитари 24".

Покупать новый детектор не нужно

Самое интересное в этой истории – сам подход BlueBird Tech. Владельцу не предлагают сдать старый детектор и приобрести новый, поскольку необходимые изменения вносятся непосредственно в его "Чуйку 3.0".

Инженеры добавляют новый приемный модуль и антенну, заменяют модуль диапазона 3,3 ГГц и соответствующую антенну, а также устанавливают необходимые элементы питания и кабели. После этого то же самое устройство по своим возможностям переходит на уровень версии 4.0.

Для военной техники такой подход имеет очевидное преимущество. Если радиоэлектронная обстановка меняется быстрее, чем физически изнашивается само устройство, производителю выгоднее предусмотреть возможность модернизации, а подразделению не нужно полностью менять парк оборудования.

Это хорошо вписывается в подход самой BlueBird Tech, которая одновременно разрабатывает средства обнаружения, беспилотники и системы физического перехвата. Например, "Милитари 24" ранее рассказывал, как компания запустила серийное производство антидроновых "сеткомет", которые должны дополнять РЭБ и другие средства борьбы с малыми БПЛА.

Почему детекторы становятся все важнее

В современной борьбе с дронами обнаружение угрозы часто не менее важно, чем ее непосредственное уничтожение. Портативный детектор не сбивает FPV, но может дать военному время понять, что поблизости работает вражеский беспилотник, и соответственно отреагировать.

Причем эта технология постепенно выходит и за пределы сугубо фронтового применения. В отдельном материале "Милитари 24" рассказывал о портативных детекторах аналоговых видеосигналов и их роли в предупреждении о приближении дронов, в частности в прифронтовых городах.

И именно здесь широкий частотный диапазон становится принципиальным. Детектор, который улавливает только те каналы, что массово использовались полгода назад, постепенно теряет ценность, если противник начнет переходить на другие частоты.

Поэтому обновление "Чуйки" фактически является ответом на постоянную "миграцию" дронов по радиочастотному спектру.

Обновить пока можно не все "Чуйки"

На первом этапе модернизация доступна для "Чуек 3.0", приобретенных с апреля 2026 года, которые имеют системную плату версии 1.3.8.

BlueBird Tech уже работает над возможностью обновления других аппаратных версий. Сам процесс после наладки должен занимать до семи рабочих дней, тогда как первые устройства находились на модернизации до двух недель.

В результате производитель фактически создает не просто следующую модель детектора, а путь обновления уже выпущенного оборудования. Для фронта, где частотная обстановка может меняться значительно быстрее, чем длится цикл разработки нового устройства, такая возможность может быть не менее важной, чем появление самой "Чуйки 4.0".

BlueBird Tech при этом продолжает расширять свою линейку беспилотных и противодроновых систем. "Милитари 24" недавно рассказывал и о модульном БПЛА "Бебрадрон КИТ", который также построен на основе возможности быстро изменять конфигурацию в соответствии с новыми условиями фронта.

В случае с "Чуйкой" принцип примерно тот же: вместо того чтобы каждый раз менять все устройство, его стараются адаптировать к изменениям в способах применения беспилотников. Для войны, где дроны и средства борьбы с ними обновляются буквально поколение за поколением, это становится отдельной характеристикой техники.