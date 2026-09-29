BlueBird Tech завершила оновлення перших "Чуйок 3.0" і вже повернула модернізовані пристрої власникам. Як повідомила компанія, на початковому етапі апгрейд одного детектора займав до двох тижнів, однак після налагодження процесу виробник обіцяє скоротити термін робіт до семи робочих днів.

Четверта антена додає новий діапазон

Головна зміна після модернізації помітна навіть зовні. "Чуйка 3.0" отримує четверту антену та окремий модуль, який працює в діапазоні від 6040 до 8800 МГц.

Одночасно виробник розширив можливості вже наявного діапазону 3,3 ГГц. Якщо раніше відповідний модуль працював у межах 2870 - 4080 МГц, то після модернізації верхня межа збільшується до 4500 МГц.

У підсумку "Чуйка 4.0" працює у чотирьох діапазонах: 1080 - 2200, 2860 - 4500, 4860 - 6040 та 6040 - 8800 МГц. За даними BlueBird Tech, пристрій призначений для автоматичного виявлення джерел аналогового відеосигналу, які можуть використовувати FPV-дрони, інші БпЛА та наземні роботизовані комплекси.

Розширення спектра тут важливе не заради красивої цифри "8,8 ГГц". Радіочастотне середовище на фронті постійно змінюється, оператори безпілотників переходять на інші канали, а засоби виявлення мають так само швидко адаптуватися. Саме адаптивність CEO BlueBird Tech Валерій Зарубін раніше називав однією з головних переваг України у технологічній війні, про що він детально говорив в інтерв'ю Мілітарі 24.

Купувати новий детектор не потрібно

Цікавіша частина історії полягає в самому підході BlueBird Tech. Власнику не пропонують здати старий детектор і придбати новий, оскільки необхідні зміни вносяться безпосередньо у його "Чуйку 3.0".

Інженери додають новий приймальний модуль та антену, замінюють модуль діапазону 3,3 ГГц і відповідну антену, а також встановлюють необхідні елементи живлення та кабелі. Після цього той самий пристрій за своїми можливостями переходить на рівень версії 4.0.

Для військової техніки такий підхід має очевидну перевагу. Якщо радіоелектронна обстановка змінюється швидше, ніж фізично зношується сам пристрій, виробнику вигідніше закласти можливість модернізації, а підрозділу не потрібно повністю змінювати парк обладнання.

Це добре вкладається у підхід самої BlueBird Tech, яка одночасно розробляє засоби виявлення, безпілотники та системи фізичного перехоплення. Наприклад, Мілітарі 24 раніше розповідав, як компанія запустила серійне виробництво антидронових "сіткометів", які мають доповнювати РЕБ та інші засоби боротьби з малими БпЛА.

Чому детектори стають важливішими

У сучасній протидроновій боротьбі виявлення загрози часто є не менш важливим, ніж її безпосереднє знищення. Портативний детектор не збиває FPV, але може дати військовому час зрозуміти, що поблизу працює ворожий безпілотник, та відповідно відреагувати.

Причому ця технологія поступово виходить і за межі суто фронтового застосування. В окремому матеріалі Мілітарі 24 розповідав про портативні детектори аналогових відеосигналів та їхню роль у попередженні про наближення дронів, зокрема у прифронтових містах.

І саме тут широкий частотний діапазон стає принциповим. Детектор, який бачить лише ті канали, що масово використовувалися пів року тому, поступово втрачатиме цінність, якщо противник почне переходити на інші частоти.

Тому оновлення "Чуйки" фактично є відповіддю на постійну "міграцію" дронів радіочастотним спектром.

Оновити можна поки не всі "Чуйки"

На першому етапі модернізація доступна для "Чуйок 3.0", придбаних від квітня 2026 року, які мають системну плату версії 1.3.8.

BlueBird Tech уже працює над можливістю оновлення інших апаратних версій. Сам процес після налагодження має займати до семи робочих днів, тоді як перші пристрої перебували на модернізації до двох тижнів.

У результаті виробник фактично створює не просто наступну модель детектора, а шлях оновлення вже випущеного обладнання. Для фронту, де частотна обстановка може змінюватися значно швидше за цикл розробки нового пристрою, така можливість може бути не менш важливою, ніж поява самої "Чуйки 4.0".

BlueBird Tech при цьому продовжує розширювати свою лінійку безпілотних і протидронових систем. Мілітарі 24 нещодавно розповідав і про модульний БпЛА "Бебрадрон КІТ", який також побудований навколо можливості швидко змінювати конфігурацію відповідно до нових умов фронту.

У випадку "Чуйки" принцип приблизно той самий: замість того щоб щоразу міняти весь пристрій, його намагаються підтягувати за змінами у способах застосування безпілотників. Для війни, де дрони та засоби боротьби з ними оновлюються буквально покоління за поколінням, це стає окремою характеристикою техніки.