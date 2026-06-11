Похож на "Шахед": Германия впервые показала свой новый ударный БпЛА

Немецкий производитель оружия Diehl Defence впервые представил новый ударный БпЛА, похожий на "Шахед". Отмечается, что это новый тип системы противовоздушной обороны на базе беспилотников.

БпЛА Cobra 600 сочетает в себе платформу беспилотника с реактивным двигателем и ракетную рейку с одной ракетой IRIS-T. Предполагают, что опыт войны в Украине мог помочь в разработке этого БпЛА. Об этом пишет TWZ.

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Что известно о Cobra 600?

Cobra 600 уже закончила свои первые летные испытания с установленным на ней макетом ракеты IRIS-T. Отмечается, что в эту разработку были инвестиции по меньшей мере от "одной заинтересованной страны".

Новый немецкий БпЛА несколько напоминает недавние российские разработки, которые добавляют ракеты ПВО ближнего радиуса действия для "Герань-2", прототипа иранского Shahed-136.

Отмечается, что концепция Cobra 600 заключается в "ракетном такси", в котором платформа беспилотника несет ракету IRIS-T на большие расстояния.

В это время БпЛА связан с наземной системой ПВО: либо IRIS-T SLM, либо IRIS-T SLS. Физическим интерфейсом между дроном и ракетой является стандартный пилон, который применяется на истребителе Eurofighter.

А платформа БпЛА имеет форму такую же форму, как и Shahed-136 – напоминает летающее крыло. На концах крыльев установлены вертикальные стабилизаторы. Платформу изготавливает другая немецкая фирма – аэрокосмический стартап Polaris Raumflugzeuge.

Cobra 600 имеет выдвижное трехколесное шасси, а значит, в некоторых случаях его можно будет использовать повторно.

Дрон взлетает и приземляется со взлетно-посадочных полос, но также может работать с соответствующих более коротких аэродромов, например, с участков автомагистралей.

Заявляется, что Cobra 600 имеет дальность полета на более 400 километров.

Стоит заметить, что ракеты наземного базирования, что используется в IRIS-T SLM, летают только примерно на 40 километров.

Поэтому новый немецкий дрон может превратить наземную IRIS-T на что-то ближе к ракете класса "земля – воздух".

К слову, в конце мая Украина получила новую пусковую установку IRIS-T. Тогда президент Зеленский выразил благодарность немецким властям.



