США создали дрон, который "выжигает" мозги вражеским беспилотникам

Американская компания представила новую версию дрона-перехватчика, способного уничтожать рои беспилотников с помощью электромагнитного оружия. Система не использует классическую боеголовку, а буквально "выжигает" электронику вражеских БпЛА.

В Пентагоне уже рассматривают комплекс как одну из ключевых технологий для будущей борьбы с массовыми атаками БпЛА. Об этом пишет АрмияInform.

Что известно о новом дрон-перехватчике?

Компания Raytheon, которая входит в состав оборонного гиганта RTX, официально представила новую версию дрона-перехватчика Coyote Block 3 Non-Kinetic.

Главной особенностью системы стал отказ от классической взрывной боеголовки в пользу электромагнитного оружия. Во время демонстрации для армии США система успешно уничтожала рои дронов, которые запускали в рамках специальных учений.

Представители компании заявили, что комплекс продемонстрировал "исключительные возможности запуска, полета, перехвата и возвращения на базу".

Coyote обеспечивает военнослужащим экономически эффективную защиту как от отдельных беспилотников, так и от их роев. Мы продолжаем инвестировать в проверенные в боевых условиях возможности Coyote, гарантируя, что союзники по всему миру получат доступное оперативное преимущество над сложными и постоянно растущими угрозами, используемых беспилотниками,

– заявил президент подразделения систем наземной и противовоздушной обороны Raytheon Том Лалиберти.

Coyote Block 3 стал развитием предыдущих версий дрона. Если первая модификация выполняла разведывательные функции, а вторая получила реактивный двигатель и классическую боевую часть, то новая версия перешла на принципиально другой тип поражения.

Теперь дрон оснащен так называемой энергетической пушкой. Она излучает мощный электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику вражеского беспилотника.

После такого воздействия дрон теряет управление и падает на землю без взрыва. Аналитики предполагают, что система использует микроволновое излучение для поражения целей. В Raytheon официально не раскрывают характеристики нового оружия и его дальность.

Почему эта технология считается революционной?

Главное преимущество Coyote Block 3 заключается в возможности многократного использования. После выполнения задачи перехватчик возвращается на базу, где его может "поймать" специальная сетка для повторного запуска. Это критически важно, ведь стоимость одного такого перехватчика может превышать 100 тысяч долларов.

Еще одной важной особенностью является возможность поражать сразу несколько целей за один вылет. Для этого дрону достаточно просто пролететь вблизи вражеских беспилотников. Аналитики отмечают, что такая система особенно эффективна для защиты городов, электростанций, военных баз и критической инфраструктуры, где нежелательно использовать ракеты из-за риска обломков и взрывов.

Война в Украине продемонстрировала, что дешевые FPV-дроны и дроны-камикадзе способны истощать даже мощные армии. Из-за этого традиционные системы ПВО становятся экономически невыгодными, когда дорогие ракеты приходится тратить на дешевые беспилотники. Именно поэтому Пентагон все активнее инвестирует в системы борьбы с роями БпЛА.

По данным американских контрактов, Raytheon уже получила масштабные заказы на производство Coyote. В частности, говорится о сотнях перехватчиков и многомиллиардной программе развития до 2033 года. Военные эксперты считают, что Coyote Block 3 может стать одним из ключевых элементов новой концепции противовоздушной обороны, где главной задачей будет не только уничтожение отдельных целей, но и массовое "прореживание" роев беспилотников.

Украина не отстает и также создает уникальное оружие

Украина завершила финальные испытания лазерной системы противовоздушной обороны "Тризуб", которую разрабатывает компания Celebra Tech. Новый комплекс уже интегрировали в мобильную платформу и готовят к тестам в максимально приближенных к боевым условиях.

По словам разработчиков, система способна уничтожать FPV-дроны на расстоянии до 800 – 900 метров, а разведывательные беспилотники – до 1,5 километра. Лазер прожигает электронику и элементы конструкции вражеских дронов буквально за несколько секунд.

В компании также заявили, что "Тризуб" почти готов к перехвату ударных дронов типа "Шахед" на дистанции до 5 километров, хотя эти характеристики еще проверяют. Главным преимуществом системы называют чрезвычайно низкую стоимость выстрела, ведь использование лазера фактически требует только затрат на электроэнергию. Комплекс оснащен радаром для обнаружения воздушных целей и системой автоматического наведения с элементами искусственного интеллекта.

Если "Тризуб" подтвердит свою эффективность в реальных боевых условиях, Украина может стать второй страной мира после Израиля, которая интегрирует лазерную ПВО в систему обороны.