Советская техника из музея возвращается в строй – и теперь будет сражаться против России

Две машины, которые еще недавно были музейными экспонатами, отправились из Дании в Украину. БМП-1 и МТ-ЛБ, изготовленные еще в 1960-х годах, планируется отремонтировать и вновь ввести в строй.

О передаче техники сообщил датский телеканал TV2 ØST. Машины принадлежали частному музею Panzermuseum East, расположенному недалеко от города Слагельсе, владелец которого Аллан Педерсен согласился отправить их в Украину после неоднократных обращений украинской стороны.

Из музейной экспозиции обратно в строй

Речь идет о боевой машине пехоты БМП-1 и гусеничном транспортере МТ-ЛБ.

Обе машины были созданы еще во времена Советского Союза и на протяжении десятилетий остаются привычной техникой для украинских военных и ремонтников.

По словам Педерсена, после прибытия в Украину на восстановление машин может потребоваться всего несколько дней.

Аллан Педерсен, владелец музея Panzermuseum East. Фото acob Bagge Jensen - TV2 ØST

"Нет сомнений, что у украинцев достаточно опыта, чтобы отремонтировать, переоборудовать их и снова вернуть в строй", – рассказал владелец музея.

БМП-1 сохранила штатное вооружение

Музейная БМП-1 сохранила свою стандартную башню. После технического восстановления машину можно будет использовать по ее первоначальному назначению.

С МТ-ЛБ ситуация иная. Ранее эта конкретная машина использовалась в качестве носителя радиолокационного оборудования.

Аллан Педерсен предполагает, что в Украине платформу могут переоборудовать под другое оборудование. Какой именно будет ее окончательная конфигурация, пока неизвестно.

Почему старая советская техника до сих пор нужна

Возраст машин в данном случае не означает, что они автоматически утратили практическую ценность.

Украина десятилетиями эксплуатировала советские бронированные платформы, поэтому располагает специалистами, ремонтной базой и опытом восстановления такой техники. Часть деталей можно получать и с других машин того же семейства.

Аналогичная ситуация сохраняется и с другими советскими системами. "Милитари 24" ранее писал, что техника советского производства до сих пор остается на фронте, хотя все чаще требует сложного ремонта.

Именно возможность быстро вернуть старую машину в строй делает подобные экземпляры полезными даже спустя десятки лет после их производства.

Украина обращалась и к другим музеям

По словам владельца Panzermuseum East, украинская сторона уже неоднократно интересовалась техникой из его коллекции.

Педерсен также утверждает, что такие обращения получали и другие военные музеи Европы. Это означает, что потенциальным источником техники могут стать даже машины, которые давно считались чисто историческими экспонатами.

Сам Panzermuseum East смог развестись с БМП-1 и МТ-ЛБ, поскольку у него есть другие экземпляры этих моделей.

Для владельца музея решение было непростым

Аллан Педерсен признает, что отдавать машины, которые покупались именно для сохранения военной истории, было жалко.

Но желание помочь Украине перевесило.

"Эту ужасную войну в Украине нужно как-то остановить, и мы должны делать для этого все возможное. Эти машины точно могут в этом помочь", – пояснил он.

Владелец музея не исключает, что в будущем из Дании в Украину могут отправиться и другие машины из его коллекции.

История этих двух бронемашин в результате получила довольно символическое продолжение. Техника, созданная советской промышленностью более полувека назад и сохраненная как часть истории СССР, теперь покидает музей, чтобы служить Украине в войне против России.