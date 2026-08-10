Про передачу техніки повідомив данський телеканал TV2 ØST. Машини належали приватному Panzermuseum East поблизу міста Слагельсе, власник якого Аллан Педерсен погодився відправити їх Україні після неодноразових звернень української сторони.

З музейної експозиції назад у стрій

Йдеться про бойову машину піхоти БМП-1 та гусеничний транспортер МТ-ЛБ.

Обидві машини були створені ще за часів Радянського Союзу і десятиліттями залишаються знайомою технікою для українських військових та ремонтників.

За словами Педерсена, після прибуття в Україну на відновлення машин може знадобитися лише кілька днів.

Аллан Педерсен, власник музею Panzermuseum East. Фото acob Bagge Jensen - TV2 ØST

"Немає сумнівів, що українці мають достатньо досвіду, щоб відремонтувати, переобладнати їх і знову повернути до служби", - розповів власник музею.

БМП-1 зберегла штатне озброєння

Музейна БМП-1 зберегла свою стандартну башту. Після технічного відновлення машину можуть використовувати за її початковим призначенням.

З МТ-ЛБ ситуація інша. Раніше ця конкретна машина використовувалася як носій радіолокаційного обладнання.

Аллан Педерсен припускає, що в Україні платформу можуть переобладнати під інше обладнання. Якою саме буде її остаточна конфігурація, поки невідомо.

Чому стара радянська техніка досі потрібна

Вік машин у цьому випадку не означає, що вони автоматично втратили практичну цінність.

Україна десятиліттями експлуатувала радянські броньовані платформи, тому має фахівців, ремонтну базу та досвід відновлення такої техніки. Частину деталей можна отримувати і з інших машин того самого сімейства.

Схожа ситуація зберігається і з іншими радянськими системами. Мілітарі 24 раніше писав, що техніка радянського виробництва досі залишається на фронті, хоча дедалі частіше потребує складного ремонту.

Саме можливість швидко повернути стару машину до роботи робить подібні екземпляри корисними навіть через десятки років після їхнього виробництва.

Україна зверталася й до інших музеїв

За словами власника Panzermuseum East, українська сторона вже неодноразово цікавилася технікою з його колекції.

Педерсен також стверджує, що такі звернення отримували й інші військові музеї Європи. Це означає, що потенційним джерелом техніки можуть ставати навіть машини, які давно вважалися суто історичними експонатами.

Сам Panzermuseum East зміг розлучитися з БМП-1 та МТ-ЛБ тому, що має інші екземпляри цих моделей.

Для власника музею рішення було непростим

Аллан Педерсен визнає, що віддавати машини, які купувалися саме для збереження військової історії, було шкода.

Але бажання допомогти Україні переважило.

"Цю жахливу війну в Україні потрібно якось зупинити, і ми маємо робити для цього все можливе. Ці машини точно можуть у цьому допомогти", - пояснив він.

Власник музею не виключає, що в майбутньому з Данії в Україну можуть вирушити й інші машини з його колекції.

Історія цих двох бронемашин у результаті отримала доволі символічне продовження. Техніка, створена радянською промисловістю понад пів століття тому і збережена як частина історії СРСР, тепер залишає музей, щоб служити Україні у війні проти Росії.