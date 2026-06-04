Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в эфире 24 Канала объяснила, почему разговоры о полной замене артиллерии дронами являются ошибочными. По ее словам, на фронте есть ситуации, где решают скорость выстрела, погодные условия, связь и сила поражения.

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Артиллерия не исчезнет из-за дронов

Украина действительно наращивает роль беспилотников, но параллельно усиливает и артиллерийскую составляющую. Речь идет, в частности, о контрактировании большого количества дальнобойной артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже успешно работает на фронте. Именно она способна уничтожать крупные цели и бить по логистике врага там, где дрон не всегда может дать нужный эффект.

Дроны – это очень нужная вещь. Они возникли, когда у нас была нехватка артиллерии, и частично заменили снаряды во время кризиса,

– объяснила Кириенко.

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После анализа различных участков фронта, в частности горячих и спокойных, военные объясняли: отказываться нельзя даже от так называемой малой артиллерии. Миномет калибра 120 миллиметров остается первым средством командира батальона, которым можно быстро отработать по врагу.

Говорить, что дроны вытеснят артиллерию, могут только дилетанты. Откровенно говорю, те, кто никогда не работал на линии фронта и не видел, как оно работает,

– подчеркнула военкор.

Дроны хорошо работают по отдельным инфильтрантам и помогают прикрывать позиции. Но когда нужно разрушить укрытие, остановить группу пехоты или накрыть большую цель, артиллерия остается отдельным и незаменимым инструментом.

Скорость артиллерии решает на фронте

В части ситуаций дрон не может заменить пушку или миномет, потому что для его работы нужны связь, подготовка к взлету и время на подход к цели. На фронте же бывают моменты, когда решение надо принимать почти сразу, особенно если движется колонна техники или большая группа пехоты.

Когда идет непогода, когда нет связи, работает только артиллерия,

– подчеркнула Кириенко.

По ее словам, FPV-дрону часто нужно 10 – 20 минут, чтобы подготовиться и долететь до цели. Для артиллерии это время значительно короче: минометный расчет может отработать за несколько минут, а большая артиллерия – примерно за 4 минуты. В ситуации, когда враг уже движется, такая разница становится критической.

Когда идет колонна, у тебя часто нет этих 20 минут. Надо стрелять уже на опережение, и тогда включается артиллерия,

– объяснила военкорреспондентка.

Поэтому артиллерия остается нужной даже на фоне массового развития беспилотников. Она дает быстрый удар, работает при сложной погоде и не зависит от тех же условий, которые могут остановить дроны.

Снарядов никогда не бывает много

У подразделений, с которыми общалась Кириенко, нет критической потребности в артиллерии, но запас снарядов на фронте всегда остается важным. Украина имеет обеспечение калибра 122 миллиметра для "Гвоздик", однако сами машины уже давно нуждаются в замене. Это советская техника, которая до сих пор работает на фронте, но часто ломается и долго находится на ремонте.

Снарядов никогда не бывает много,

– отметила военкор.

Проблема не только в боеприпасах, но и в том, как продлить жизнь старых артиллерийских систем. Часть техники Украина уже забрала из стран бывшего Варшавского договора, но ремонтная база ограничена, потому что многие производственные мощности остались в стране-агрессоре. Сами артиллеристы считают, что такие системы стоит постепенно заменять, в частности на более легкие и мобильные L-119.

На такой войне, как у нас, любые средства, которые уничтожают врага, важны,

– подчеркнула Кириенко.

Поэтому артиллерия должна работать параллельно с дронами, а не исчезать с фронта.

Военкор объяснила почему дроны не вытеснят артиллерию на фронте: смотрите видео

Беспилотник может быть очень точным инструментом по отдельной цели, но артиллерия дает скорость, силу поражения и возможность стрелять в условиях, когда дроны не могут подняться или потеряли связь.

Что известно о потерях России в начале июня 2026 года?

По состоянию на 4 июня 2026 года Россия, по данным Генштаба, потеряла в войне против Украины уже около 1 369 340 военных. Только за предыдущие сутки потери врага выросли еще на 1 300 человек, а также на танки, артиллерию, бронетехнику, автомобили, беспилотники и другую технику.

В США также обратили внимание на масштаб российских потерь. 4 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что впервые количество погибших российских военных превысило количество раненых. Накануне генсек НАТО Марк Рютте тоже отмечал, что российские власти скрывают истинные потери своей армии.

Важную роль в истощении врага играют Силы беспилотных систем. 4 июня 2026 года командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что за год работы группировки операторы БпЛА ликвидировали и ранили более 100 тысяч оккупантов и поразили 350 тысяч верифицированных целей, в том числе ПВО, танки, артиллерию, логистическую технику, разведывательные дроны и "Шахеды".