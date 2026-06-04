Об этом 4 июня сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".
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Какие результаты работы СБС?
"Мадьяр" сообщил, что почти через год со дня создания группировки СБС операторы БПЛА ликвидировали и ранили 100 082 оккупантов. Также 12 подразделений выполнили около 1,65 миллиона боевых миссий, то есть примерно 5 тысяч вылетов ежесуточно.
По данным командования СБС, бойцы поразили 350 тысяч верифицированных целей противника:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- 248 единиц ПВО,
- 817 танков,
- 1 379 БТР, БМП, ББМ,
- 4 890 орудий,
- 342 САУ,
- 281 РСЗО,
- 26 430 единиц логистической техники,
- 29 903 разведывательных БПЛА типа "крыло",
- 7 633 "Шахедов" и "Герберов",
- 13 самолетов и вертолетов,
- 10 848 точек вылета.
План на следующий год группировки – 200 000 червей/ 650 000 целей,
– анонсировал "Мадьяр".
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио привел данные Министерства войны. Они свидетельствовали, что российская армия впервые потеряла погибшими военных больше, чем ранеными.
К слову, за прошедшие сутки оккупанты потеряли еще 1 300 своих солдат, 75 артсистем и другое вооружение и технику.