Про це 4 червня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".
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Які результати роботи СБС?
"Мадяр" повідомив, що майже за рік з дня створення угрупування СБС оператори БпЛА ліквідували та поранили 100 082 окупантів. Також 12 підрозділів виконали близько 1,65 мільйона бойових місій, тобто приблизно 5 тисяч вильотів щодоби.
За даними командування СБС, бійці уразили 350 тисяч верифікованих цілей противника:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- 248 одиниць ППО,
- 817 танків,
- 1 379 БТР, БМП, ББМ,
- 4 890 гармат,
- 342 САУ,
- 281 РСЗВ,
- 26 430 одиниць логістичної техніки,
- 29 903 розвідувальних БпЛА типу "крило",
- 7 633 "Шахедів" та "Гербер",
- 13 літаків та гелікоптерів,
- 10 848 точок вильоту.
План на наступний рік угруповання – 200 000 хробаків/ 650 000 цілей,
– анонсував "Мадяр".
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо навів дані Міністерства війни. Вони свідчили, що російська армія вперше втратила загиблими військових більше, ніж пораненими.
До слова, минулої доби окупанти втратили ще 1 300 своїх солдатів, 75 артсистем та інше озброєння і техніку.