Про це 4 червня повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

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Які результати роботи СБС?

"Мадяр" повідомив, що майже за рік з дня створення угрупування СБС оператори БпЛА ліквідували та поранили 100 082 окупантів. Також 12 підрозділів виконали близько 1,65 мільйона бойових місій, тобто приблизно 5 тисяч вильотів щодоби.

За даними командування СБС, бійці уразили 350 тисяч верифікованих цілей противника:

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248 одиниць ППО,

817 танків,

1 379 БТР, БМП, ББМ,

4 890 гармат,

342 САУ,

281 РСЗВ,

26 430 одиниць логістичної техніки,

29 903 розвідувальних БпЛА типу "крило",

7 633 "Шахедів" та "Гербер",

13 літаків та гелікоптерів,

10 848 точок вильоту.

План на наступний рік угруповання – 200 000 хробаків/ 650 000 цілей,

– анонсував "Мадяр".

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо навів дані Міністерства війни. Вони свідчили, що російська армія вперше втратила загиблими військових більше, ніж пораненими.

До слова, минулої доби окупанти втратили ще 1 300 своїх солдатів, 75 артсистем та інше озброєння і техніку.