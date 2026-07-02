Украина просит 40 стран срочно предоставить ракеты Patriot из имеющихся запасов

После одной из самых массированных российских атак Украина призвала международных партнеров срочно предоставить ракеты для систем Patriot. В Минобороны подчеркивают, что именно от оперативных решений союзников зависит защита украинского неба и жизни мирных жителей.

Об этом сообщили в министерстве обороны.

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Что известно об обращении Минобороны к другим странам с просьбой о помощи?

Украина обратилась к почти 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать ракеты для систем Patriot из имеющихся запасов. В Министерстве обороны подчеркнули, что это необходимо для защиты украинского неба после очередной массированной российской атаки.

В ночь на 2 июля Россия совершила одну из крупнейших воздушных атак, применив почти 500 ударных дронов и 77 ракет, из которых 25 были баллистическими или гиперзвуковыми. В Минобороны отметили, что благодаря работе сил ПВО и поддержке партнеров удалось перехватить более 90% крылатых ракет и 90% дронов Shahed. В то же время самым большим вызовом остается перехват баллистических ракет из-за нехватки боеприпасов для комплексов Patriot.

В ведомстве напомнили, что в этом году Украина впервые заключила рекордный контракт на закупку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Также начата процедура закупки около 100 ракет за счет кредита ЕС, а украинская армия уже начала получать ракеты со складов европейских партнеров. Кроме того, благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review эффективность комплексов Patriot в борьбе с маневренными ракетами "Искандер" удалось повысить более чем вдвое. Несмотря на это, в Минобороны отмечают, что имеющихся запасов недостаточно.

Министр обороны обратился к партнерам с просьбой уже в этом месяце передать Украине ракеты Patriot в обмен на будущие поставки, а также поддержать механизмы PURL и JUMPSTART, которые должны ускорить обеспечение украинской ПВО. В ведомстве подчеркнули, что оперативность решений союзников напрямую влияет на защиту украинских городов, критической инфраструктуры и жизни людей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что укрепление украинской ПВО является первоочередной и критически важной задачей после очередной массированной российской атаки. Он подчеркнул необходимость увеличения взносов в программу PURL, развития производства антибаллистических средств и выразил надежду на решение США относительно лицензий на Patriot, которые помогут лучше защитить украинское небо.