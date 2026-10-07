Будет охотиться на дроны днем и ночью: украинский Blade прошел кодификацию

Украинская компания Phantom Defense завершила кодификацию дрона-перехватчика Blade в Министерстве обороны. Аппарат предназначен для борьбы с беспилотниками самолетного типа, развивает скорость до 310 километров в час и может работать днем и ночью. Кодификация открывает возможность закупки системы для нужд Сил обороны.

О завершении кодификации сообщила компания Phantom Defense. Blade разрабатывался как кинетический перехватчик в составе комплексной системы противодействия беспилотникам. Дрон может работать на расстоянии до 30 километров, нести до 500 граммов полезной нагрузки и не требует подготовленной площадки для запуска.

Blade не требуется взлетная полоса

Одна из особенностей Blade – вертикальный взлет и посадка. Перехватчик может стартовать с небольшой необорудованной площадки, после чего переходить к горизонтальному полету.

Такая схема сочетает в себе преимущества мультикоптера и дрона самолетного типа. Вертикальный взлет упрощает развертывание системы, тогда как крыло необходимо для скоростного полета на большие расстояния.

Максимальная заявленная скорость Blade составляет 310 километров в час. Радиус применения – до 30 километров, а максимальная полезная нагрузка – 0,5 килограмма.

Это позволяет использовать Blade против беспилотников самолетного типа. В то же время производитель в сообщении о кодификации не называет конкретных российских БПЛА, для перехвата которых предназначена система.

Перехватчик может охотиться на дроны ночью

Blade получил сразу два оптических канала – дневную камеру и тепловизор. Благодаря этому перехватчик рассчитан на круглосуточное применение.

Оператор работает на отдельной наземной станции. На нее поступают видео и телеметрия, через нее же осуществляется управление полетом.

Рабочее место выполнено в формате переносного кейса и может автономно работать не менее четырех часов. Такая конструкция позволяет развернуть позицию перехватчиков без стационарного командного пункта.

Дроны-перехватчики уже стали отдельным звеном украинской противовоздушной обороны. Military 24 ранее подробно разбирал, как работают украинские перехватчики и почему они стали альтернативой значительно более дорогим зенитным ракетам. Для массового применения важна не только скорость самого аппарата, но и вся цепочка от обнаружения цели до наведения перехватчика.

Blade должен работать не в одиночку

Именно на этом Phantom Defense делает особый акцент. Blade создавали не как изолированный дрон, а как один из исполнительных элементов более крупной системы противодействия БПЛА.

Экосистема компании должна объединять средства обнаружения, системы радиоэлектронной борьбы, кинетические перехватчики и программную платформу ситуационной осведомленности и управления боем.

Логика такой архитектуры заключается в том, что оператору не приходится самостоятельно искать цель только с помощью камеры перехватчика. Сначала воздушную угрозу должен обнаружить внешний датчик, после чего информация о ней передается системе управления, а уже затем для нейтрализации можно выбрать средства РЭБ или кинетическое средство, подобное Blade.

Подобная сетевая модель становится все более актуальной в связи с развитием самих российских ударных дронов. Как "Military 24" рассказывал на примере реактивной "Герани-4", новые аппараты противника становятся быстрее и получают более сложное оборудование, что повышает требования к средствам их обнаружения и перехвата.

Кодификация еще не означает массовых закупок

Прохождение кодификации Министерства обороны является важным формальным этапом для нового вооружения. Оно позволяет закупать изделие за бюджетные средства и поставлять его военным в установленном порядке.

Однако кодификация сама по себе не означает, что Силы обороны уже заказали определенное количество Blade или что перехватчик начал массово поступать в подразделения.

"Кодификация Blade – важный этап, который переводит систему от стадии разработки и испытаний к готовности к поставке Силам обороны. Для нас это также основа для дальнейшего масштабирования производства, обеспечения экономически эффективного сбивания целей и развития направления кинетических перехватчиков в составе комплексной системы противодействия беспилотным угрозам", – отметили в Phantom Defense.

Следующим каналом закупок должен стать Brave1 Market. В компании сообщили, что Blade вскоре станет доступен для заказа через эту платформу.

Phantom Defense заявляет о производстве более 100 перехватчиков в сутки

Phantom Defense позиционирует себя как разработчика не отдельных дронов, а комплексной системы борьбы с беспилотниками.

По данным самой компании, сейчас в ней работают более 850 человек, а производство распределено между девятью площадками.

Заявленная совокупная производственная мощность превышает 100 дронов-перехватчиков и 200 устройств РЭБ в сутки. В то же время компания не уточняет, какая часть мощностей приходится именно на Blade, поэтому эти цифры не стоит трактовать как возможный ежедневный выпуск этой модели.

Именно серийность может стать не менее важной характеристикой дронов-перехватчиков, чем максимальная скорость. Россия массово применяет ударные беспилотники, поэтому система противодействия должна быть рассчитана не на единичные перехваты, а на регулярное использование большого количества относительно недорогих средств.