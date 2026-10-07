Про завершення кодифікації повідомила компанія Phantom Defense. Blade розробляли як кінетичний перехоплювач у складі комплексної системи протидії безпілотникам. Дрон може працювати на відстані до 30 кілометрів, нести до 500 грамів корисного навантаження та не потребує підготовленого майданчика для запуску.

Blade не потрібна злітна смуга

Одна з особливостей Blade - вертикальний зліт і посадка. Перехоплювач може стартувати з невеликого необлаштованого майданчика, після чого переходити до горизонтального польоту.

Така схема поєднує переваги мультикоптера та дрона літакового типу. Вертикальний старт спрощує розгортання системи, тоді як крило потрібне для швидкісного польоту на більшій відстані.

Максимальна заявлена швидкість Blade становить 310 кілометрів на годину. Радіус застосування - до 30 кілометрів, а максимальне корисне навантаження - 0,5 кілограма.

Це дозволяє використовувати Blade проти безпілотників літакового типу. Водночас виробник у повідомленні про кодифікацію не називає конкретних російських БпЛА, для перехоплення яких призначена система.

Перехоплювач може полювати на дрони вночі

Blade отримав одразу два оптичні канали - денну камеру та тепловізор. Завдяки цьому перехоплювач розрахований на цілодобове застосування.

Оператор працює з окремої наземної станції. На неї надходять відео та телеметрія, через неї ж здійснюється керування польотом.

Робоче місце виконане у форматі переносного кейса і може автономно працювати щонайменше чотири години. Така конструкція дозволяє розгорнути позицію перехоплювачів без стаціонарного командного пункту.

Дрони-перехоплювачі вже стали окремою ланкою української протиповітряної оборони. Military 24 раніше детально розбирав, як працюють українські перехоплювачі та чому вони стали альтернативою значно дорожчим зенітним ракетам. Для масового застосування важлива не лише швидкість самого апарата, а й увесь ланцюжок від виявлення цілі до наведення перехоплювача.

Blade має працювати не сам

Саме на цьому Phantom Defense робить окремий акцент. Blade створювали не як ізольований дрон, а як один із виконавчих елементів більшої системи протидії БпЛА.

Екосистема компанії має об'єднувати засоби виявлення, системи радіоелектронної боротьби, кінетичні перехоплювачі та програмну платформу ситуаційної обізнаності й управління боєм.

Логіка такої архітектури полягає в тому, що оператору не доводиться самостійно шукати ціль лише камерою перехоплювача. Спочатку повітряну загрозу має виявити зовнішній сенсор, після чого інформація про неї передається системі управління, а вже потім для нейтралізації можна вибрати РЕБ або кінетичний засіб на кшталт Blade.

Подібна мережева модель стає дедалі актуальнішою через розвиток самих російських ударних дронів. Як Military 24 розповідав на прикладі реактивної "Герані-4", нові апарати ворога стають швидшими та отримують складніше обладнання, що підвищує вимоги до засобів їх виявлення й перехоплення.

Кодифікація ще не означає масових закупівель

Проходження кодифікації Міністерства оборони є важливим формальним етапом для нового озброєння. Воно дозволяє закуповувати виріб за бюджетні кошти та постачати його військовим у встановленому порядку.

Однак кодифікація сама по собі не означає, що Сили оборони вже замовили певну кількість Blade або що перехоплювач почав масово надходити у підрозділи.

"Кодифікація Blade - важливий етап, який переводить систему від розробки та випробувань до готовності до постачання Силам оборони. Для нас це також основа для подальшого масштабування виробництва, забезпечення економічно ефективного збиття цілей та розвитку напрямку кінетичних перехоплювачів у складі комплексної системи протидії безпілотним загрозам", - зазначили у Phantom Defense.

Наступним каналом закупівель має стати Brave1 Market. У компанії повідомили, що Blade незабаром стане доступним для замовлення через цей майданчик.

Phantom Defense заявляє про виробництво понад 100 перехоплювачів на добу

Phantom Defense позиціонує себе як розробника не окремих дронів, а комплексної системи боротьби з безпілотниками.

За даними самої компанії, зараз у ній працюють понад 850 людей, а виробництво розподілене між дев'ятьма майданчиками.

Заявлена сукупна виробнича потужність перевищує 100 дронів-перехоплювачів і 200 пристроїв РЕБ на добу. Водночас компанія не уточнює, яка частина потужностей припадає саме на Blade, тому ці цифри не варто трактувати як можливий щоденний випуск цієї моделі.

Саме серійність може стати не менш важливою характеристикою дронів-перехоплювачів, ніж максимальна швидкість. Росія застосовує ударні безпілотники масово, тому система протидії має бути розрахована не на одиничні перехоплення, а на регулярне використання великої кількості відносно недорогих засобів.