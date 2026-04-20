Дроны не будут долетать, – военный эксперт оценил прорывное решение СБС для сбивания "Шахедов"
- Украинские военные впервые перехватили вражеский "Шахед" с помощью дрона с надводной платформы.
- Военный эксперт Роман Свитан отмечает необходимость развертывания ПВО вдоль Черноморского побережья для сбивания вражеских целей над морем.
В Силах беспилотных систем ВСУ заявили, что впервые удалось перехватить вражеский "Шахед" с помощью дрона, запущенного с надводной платформы. Это правильное решение, которое поможет не допускать российские БПЛА на сушу.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как это работает. По его словам, таким образом должны сбиваться вражеские цели на всем морском побережье.
Читайте также "Украина за год хочет ликвидировать зависимость от Patriot": Зеленский назвал "рецепт"
Почему это важно?
Роман Свитан отметил, что нужно разворачивать ПВО вдоль линии Черноморского побережья, а сбивать не над землей, а над морем. Для этого нужны пусковые установки, дроны-перехватчики или ракеты, выводить их в море.
В режиме ожидания они должны там болтаться. Как только россияне уходят со стороны моря, оператор сидит на земле. Например, он может сидеть в Одессе, а за несколько или десятки километров эти пусковые установки. Есть определенная система слежения, и они просто не допускают дроны на нашу сушу,
– сказал военный эксперт.
По его словам, это правильное решение относительно Одесского направления. Но оно должно быть распространено на все морское побережье, море и реки. В частности, прикрыть Херсон, Никополь, Берислав. От Николаева до Одессы все должно быть перекрыто со стороны моря. Поэтому важно масштабирование.
Но не забывать, что следующей волной пойдут "Герани" с реактивным двигателем. Это уже будет большая скорость. Перехватчики на винте их не догонят. Поэтому нужно решать вопрос с перехватом ракетами ПЗРК, ЗРК малой дальности. Их также можно выводить в море. Создавать такую фронтовую, фронтальную, барьерную систему ПВО в районе Одессы и вдоль всего Черноморского побережья,
– добавил полковник запаса ВСУ.
Что известно об успешном перехвате "Шахеда"?
В Силах беспилотных систем ВСУ 19 апреля рассказали, что сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы. Операцию выполнили операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis. Украинские защитники выполняют боевые задачи в морской операционной зоне.
В в СБС ВСУ заявили, что это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Там подчеркнули, что применение морских платформ для запуска дронов-перехватчиков значительно усиливает борьбу с воздушными угрозами и создает еще один уровень обороны украинских городов.
Напомним, что ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков. А их эффективность выросла на 55% в марте, если сравнивать с февралем 2026 года.