Пограничники уничтожили очень редкий российский дрон "СКАТ 450М"
- Пограничники уничтожили редкий российский дрон СКАТ 450М, стоимостью около 400 тысяч долларов.
- Дрон используется для разведки, оснащен оптической и тепловизионной аппаратурой, и его трудно обнаружить на радарах.
Украинские военные сбили "эксклюзивный" российский беспилотник. Его стоимость оценивается в сотни тысяч долларов.
Экипажи подразделения СТРИКС ликвидировали российский БПЛА "СКАТ 450М". Этот дрон является очень редкостным.
Чем особенный подбитый вражеский дрон "СКАТ 450М"?
За все время таких беспилотников уничтожено всего от 10 до 20 единиц. Стоит он около 400 тысяч долларов.
Враг быстро адаптируется и создает новые виды вооружения, но подразделение СТРИКС всегда готово к новым вызовам. Работаем дальше,
– говорится в сообщении военных.
Момент сбития редкого дрона россиян: смотрите видео
"СКАТ" – это российский беспилотный летательный аппарат, который используется для аэроразведки и наблюдения, оснащен оптической и тепловизионной аппаратурой. Он также может применяться для наведения ракетных комплексов, например ОТРК "Искандер".
Открытых данных о модификации "СКАТ 450 М" почти нет. Известно, что:
- форма крыла этого беспилотника обеспечивает низкую заметность на радарах и высокую аэродинамическую эффективность;
- отсутствие выступающих деталей уменьшает риск повреждений при приземлении, в частности парашютном;
- он работает при температурах от минус 45 до плюс 45 градусов, что позволяет применять его в различных климатических зонах;
- максимальная дальность полета для модели СКАТ 350М составляет более 240 километров и рабочая дальность управления до 100 километров;
- может находиться в воздухе до 4 часов, что позволяет вести наблюдение на больших территориях без частых посадок.
Россия начала атаковать Украину новым дроном "Клин"
- Россия атаковала Украину новым беспилотником "Клин". Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
- "Клин" оснащен боевой частью весом до 5 килограммов, может летать на расстояние до 120 километров со скоростью до 120 километров в час и находиться в воздухе от 60 до 90 минут.
- Дрон имеет функцию автозахвата цели и возможность воздушного подрыва, а также оснащен современным аккумулятором новой технологии Li-AFB.
- Этот дрон-камикадзе с искусственным интеллектом был разработан российским оборонным комплексом в октябре 2025 года, а уже 10 февраля 2026 года его уничтожили бойцы 118-й отдельной механизированной бригады.