Пограничники уничтожили очень редкий российский дрон "СКАТ 450М"

Украинские военные сбили "эксклюзивный" российский беспилотник. Его стоимость оценивается в сотни тысяч долларов.

Экипажи подразделения СТРИКС ликвидировали российский БПЛА "СКАТ 450М". Этот дрон является очень редкостным.

Чем особенный подбитый вражеский дрон "СКАТ 450М"?

За все время таких беспилотников уничтожено всего от 10 до 20 единиц. Стоит он около 400 тысяч долларов.

Враг быстро адаптируется и создает новые виды вооружения, но подразделение СТРИКС всегда готово к новым вызовам. Работаем дальше,

– говорится в сообщении военных.

"СКАТ" – это российский беспилотный летательный аппарат, который используется для аэроразведки и наблюдения, оснащен оптической и тепловизионной аппаратурой. Он также может применяться для наведения ракетных комплексов, например ОТРК "Искандер".

Открытых данных о модификации "СКАТ 450 М" почти нет. Известно, что:

форма крыла этого беспилотника обеспечивает низкую заметность на радарах и высокую аэродинамическую эффективность;

отсутствие выступающих деталей уменьшает риск повреждений при приземлении, в частности парашютном;

он работает при температурах от минус 45 до плюс 45 градусов, что позволяет применять его в различных климатических зонах;

максимальная дальность полета для модели СКАТ 350М составляет более 240 километров и рабочая дальность управления до 100 километров;

может находиться в воздухе до 4 часов, что позволяет вести наблюдение на больших территориях без частых посадок.

