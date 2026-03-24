Автономные дроны с искусственным интеллектом становятся новым этапом развития современной войны. Они способны выполнять задачи без постоянного контроля человека и самостоятельно принимать решения.

Такие технологии несут серьезные риски и меняют правила игры на поле боя. Об этом пишет Defense Express.

Смотрите также Это полный бред, – "Флеш" раскрыл правду о том, передает ли Украина свои дроны партнерам

Что известно о новейших дронах?

Автономные беспилотники с искусственным интеллектом постепенно переходят из концепта в реальное применение на поле боя. Речь идет о системах, которые могут действовать без прямого управления оператором, анализировать ситуацию и самостоятельно выполнять миссии.

По словам экспертов, развитие таких технологий является частью глобального тренда – автоматизации войны. Современные армии активно инвестируют в подобные решения, ведь они позволяют повысить эффективность боевых действий и уменьшить риски для военных.

В то же время уже сейчас фиксируются случаи использования полуавтономных или полностью автономных дронов в войне против Украины.

Главная особенность таких дронов – использование алгоритмов искусственного интеллекта, которые позволяют им анализировать данные с камер, сенсоров и навигационных систем в реальном времени. Благодаря этому беспилотники могут самостоятельно распознавать цели, прокладывать маршрут и корректировать поведение во время выполнения миссии. В некоторых случаях они даже способны адаптироваться к изменениям обстановки без вмешательства человека.

Отдельное направление – так называемые "рои дронов", когда группа беспилотников работает как единая система. Они обмениваются данными и координируют действия между собой, что значительно усложняет их перехват.

В то же время большинство современных боевых дронов пока остаются частично зависимыми от человека, который подтверждает атаку или корректирует действия.

Чем они опасны?

Главная опасность автономных дронов заключается в их независимости от оператора. Если обычный БПЛА можно обезвредить путем глушения сигнала, то автономные системы могут продолжать выполнение миссии даже после потери связи.

Эксперты отмечают, что такие дроны способны действовать группами, быстро менять тактику и поражать цели с минимальным вмешательством человека. Кроме того, существуют риски кибератак: злоумышленники могут пытаться перехватить управление, изменить данные сенсоров или "взломать" алгоритмы.

Еще одна проблема – сложность идентификации целей. Ошибки искусственного интеллекта могут приводить к ударам по неправильным объектам.

Чтобы противодействовать таким угрозам, разрабатываются системы радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы навигации, а также специальные дроны-перехватчики. Кроме этого, активно развиваются технологии обнаружения, отслеживания и физического уничтожения беспилотников.

Разработка уникальных технологий: последние новости