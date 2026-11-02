"Вечное сердце" для дронов с иммунитетом к пулям: для ВСУ везут аккумуляторный щит в обход Китая

В Токио на саммите CEATEC 2026 львовская команда PAWELL Battery получила доступ к секретным японским разработкам. Единственный представитель Украины договорился о поставках аккумуляторов, которые не взрываются от пуль и работают при температуре -30 градусов.

Японская бизнес-культура обычно требует десятилетий для укрепления доверия, однако для украинских разработчиков аккумуляторов сделали исключение. После шести закрытых B2B-сессий инженеры получили доступ к secret-level процессам и лабораториям, где создаются аккумуляторы будущего. Об этом сообщили в PAWELL Battery, передает 24 Канал.

Как львовские инженеры устраняют зависимость от Китая

В закрытом павильоне ассоциации BASC ведущие корпорации продемонстрировали инновационные решения, среди которых беспроводная передача энергии "по воздуху" на расстояние до полутора метров и твердотельные батареи-чипы. Эти чипы уменьшены до размеров микросхемы и монтируются непосредственно на плату устройства, освобождая полезное пространство и снижая общий вес аппарата.

Благодаря этому украинские производители смогут отказаться от китайских комплектующих. Новые элементы питания физически не способны загореться или взорваться даже в случае сквозного пробоя осколком или пулей. Кроме того, они бесперебойно работают при температуре -30 градусов. Отмечается, что такое "вечное сердце" позволит украинским дронам преодолевать более 300 километров в тыл противника даже после попаданий.

С чем вернулись инженеры из Токио

По итогам закрытых переговоров украинская сторона получила официальное приглашение на полноцикловые заводы Азии. Главным аргументом для японских партнеров стали уникальные данные по верификации изделий в реальных боевых условиях под воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

Японский бизнес только начинает открывать для себя Украину как глобальный центр инженерных решений, проверенных на практике. Это не односторонняя закупка, а равноправное партнерство: японская технологическая культура и качество в обмен на наш уникальный боевой опыт,

– отметил основатель PAWELL Battery Павел Есип.

Путь новых аккумуляторов на передовую

Целью сотрудничества в компании называют создание прямого и постоянного канала поставок азиатских комплектующих для всех украинских производителей дронов, что устранит зависимость от серого импорта. Уже в первой половине 2027 года ожидается поступление в Украину тестовых партий новых элементов.

Далее аккумуляторы пройдут лабораторные краш-тесты, а также испытания на фронте с участием военных и разработчиков БПЛА. На финальном этапе начнется серийная установка этих блоков на беспилотники и системы РЭБ.

Одновременно львовские разработчики внедряют на собственном производстве японскую методологию бережливого производства, или Lean. Этот подход призван оптимизировать процессы сборки, производственный процесс и свести к нулю процент брака в готовой продукции.

К слову, Fire Point адаптировала свое вооружение для поражения стратегических объектов российской армии без спутниковых сервисов SpaceX. Благодаря усовершенствованным навигационным системам их вооружение способно успешно выполнять боевые задачи даже при отсутствии внешнего сигнала.