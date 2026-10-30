Оружие Fire Point адаптировали для ударов по России без помощи Starlink, – Reuters

Об этом в интервью Reuters сообщила генеральный директор Fire Point Ирина Терех.

Adv

популярные видео

Удары без связи SpaceX

В октябре украинские военные столкнулись с десятидневными ограничениями скорости Starlink и Starshield, что существенно затруднило защиту от беспилотников и проведение операций.

По словам руководителя компании, украинские разработчики нашли обходные пути, которые позволили наносить удары по врагу без использования спутниковой связи.

Мы создавали систему с учетом этого. Системы Fire Point разработаны для выполнения миссии без спутниковой связи. Навигация, работающая без какого-либо внешнего сигнала, является приоритетом– сказала Терех.

Генеральный директор компании отказалась раскрыть подробности, но подчеркнула, что доступ к системам SpaceX над российской территорией стал бы "значительным улучшением".

Мы нашли способ технологически преодолеть эту проблему, но это охватывает, вероятно, лишь 15 – 20 % того, что мы могли бы сделать, если бы Starlink работал (над Россией)– отметила Терех.

Реклама

Она также обратила внимание на то, что доступ к системам SpaceX станет "переломным моментом", который позволил бы эффективно охотиться на российские баллистические установки.

Мы хотим союза с Америкой, где правила известны заранее, чтобы вопрос о том, можем ли мы защищаться, не поднимался снова каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения– подытожила руководительница Fire Point.

Новые баллистические разработки компании

Терех рассказала, что в этом месяце Украина впервые применила новую тактическую баллистическую ракету FP-7 в боевых условиях, поразив цель на ВОТ. Ее дальность составляет около 300 километров, и она может быть запущена для уничтожения пусковых установок баллистических ракет малой дальности "Искандер".

"Наша новая ракета FP-7 может, помимо прочего, стать ценным дополнением к арсеналу, который помогает защищать наши города", – добавила Терех, пояснив, что такой вариант дешевле, чем использование ракет-перехватчиков Patriot.

Реклама

Работа над дальнобойной FP-9 и проектом Freyja

Предприятие также создает более мощную баллистическую ракету FP-9. Из-за дальности ее полета в 800 километров процесс разработки и испытаний сложнее. Несмотря на это, по мнению Терех, оружие планируют довести до полной боевой готовности еще в этом году.

Помимо ударного вооружения, Fire Point координирует общеевропейскую программу противоракетной защиты Freyja. Ожидается, что испытания по перехвату виртуальной цели состоятся до конца 2026 года, а сбивание реальной физической мишени запланировано на середину 2027 года.