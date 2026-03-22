Роботы-убийцы: в "Хартии" раскрыли, как дроны с ИИ ловко поражают цели

Бригада "Хартия" активно и успешно использует дроны "Бамблби". Их особенностью является то, что это беспилотники с искусственным интеллектом.

Это фактически новый американский дрон. Об особенностях его применения эксклюзивно для 24 Канала рассказали бойцы бригады "Хартия".

Важно Могут ли боевые роботы заменить людей на поле боя: эксперт сказал, когда и как это может произойти

На что способны дроны "Бамлби"?

Бойцы бригады "Хартия" показали, как они учатся и совершенствуют навыки пилотирования новыми американскими дронами "Бамблби". Он имеет искусственный интеллект, и о них очень много говорили в начале 2026 года. ИИ помогает технике различить цель из целой базы целей, захватить ее и довести до поражения. К тому же дрон делает это и с пилотом, и без пилота, а еще может работать в условиях работы вражеской РЭБ.

Военные называют эти дроны роботами-убийцами. Они умело поражают мишени и действенны как против техники, так и против живой силы. Однако еще они могут бить по вражеским дронам. "Хартийцы" уже несколько месяцев используют "Бамблби". Он работает за линией боевого соприкосновения, в том числе и на территории России, где создает kill-зоны для врага.

Как бойцы отзываются о дроне "Бамблби"?

Командир взвода БпАК 13 бригады НГУ "Хартия" Марк рассказал, что когда на экране оператора появляются зеленые квадратики, это означает, что дрон распознал вражескую пехоту, вражескую технику. Пилот может нажать соответствующую кнопку, захватить цель и дрон сам полетит туда, где будет надо. Или можно самому мышкой определить себе цель, потом пилот нажимает тумблер и дрон летит в цель.

У нас были вылеты на "Бамблби" со сбросом, летели на вражескую пехоту. Они побежали в укрытие, условное укрытие, как они считали, забежали в ветки, и тогда мы его успешно уничтожили. Также как-то мы обнаружили вражеское укрытие, такое как блокпост, наш "Бамблби" туда успешно влетел и там начало что-то дымиться и гореть. А еще "Бамблби" можно успешно посадить в засаду,

– отметил Марк.

Он продолжил, что его можно посадить условно на дороге, где позволяет горизонт, и ожидать врага. Он достаточно резкий и маневренный. То есть, убежать от него очень трудно.

Пилот БпЛА 13 бригады НГУ "Хартия" "Малый" заметил, что сбросы с таких дронов очень важны, ведь не всегда удается лететь "Вампиром". Их могут сбить, а они не дешевые. Поэтому лучше потерять такой одноразовый дрон, чем "Вампира". Также этими дронами можно доставить воду, еду.

"Учась, буду сначала летать на полигоне, потом на позиции", – подчеркнул "Малый".

Он добавил, что во время обучения не надо спешить, чтобы не потерять борта.

Призываем присоединиться к сбору на системы связи, в частности, для бойцов, которые работают с НРК. Это те системы, что берегут, заменяют бойцов. Они многофункциональные, как и дроны "Бамблби", о которых говорилось выше.

