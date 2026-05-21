Дрон не одноразовый: какое основное отличие перехватчиков

Дроны-перехватчики постепенно стали обыденностью, но все же не все знают об их особенностях. Например, о том, что некоторые из этих беспилотников могут вернуться на позицию, то есть не являются одноразовыми. Но при определенных условиях.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Миссия "Закрыть небо"․ Как бойцы 66 бригады работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БпЛА". Репортаж подготовил военный корреспондент 24 Канала Иван Магуряк.

Правда ли, что дроны-перехватчики многоразовые?

Иван Магуряк стал свидетелем того, как возвращается дрон-перехватчик, который не попал в цель. Российский беспилотник полетел дальше, в зону ответственности другого подразделения.

Если обычные FPV-дроны являются одноразовыми и после пуска или отрабатывают, или падают, то перехватчики могут возвращаться и вылетать снова и снова, пока не отработают по вражескому БпЛА.

Если цель не поражена, дрон можно вернуть, заменить батарею и снова отправить его на задание. Если же дрон сел неудачно, что-то сломалось – это можно заменить. Правда, последнее время в основном меняем только батареи,

– объяснил военный Вадим.

В 66 бригаде бойцы сейчас используют преимущественно перехватчики "Генерал Черешня" и "Верба". А P1-SUN пока осваивают.

Командир отделения с позывным "Шум" поделился: обычно от обнаружения цели до начала работы и взлета проходит минута. Выходных и свободного времени у бойцов нет. Только обнаружили вражескую цель – готовят борт на взлет, ведь чем быстрее вылетят, тем успешнее будет работа. Работают и ночью.

Кстати, тогда легче найти дроны с двигателем внутреннего сгорания, например "Гербера".

На нашем счету уже есть Supercam, много "Молний" и "Ланцеты". Пока не имеем в списке "Гераней" и "Шахедов", но мы стараемся, развиваемся и впереди еще будет,

– рассказал "Муха", командир БпЛА зенитно-ракетного дивизиона 66 ОМБр.

Насколько эффективны перехватчики "Генерал Черешня"?

По оценке Military Times, на май 2026 года это самый эффективный производитель перехватчиков среди всех украинских компаний. В частности, в марте 2026 года зафиксировано 11 473 подтвержденных попаданий. Это первое место по результату среди всех украинских производителей перехватчиков и самый высокий абсолютный рост результативности среди имеющихся средств поражения.

Есть несколько моделей в линейке – это "Генерал Черешня AIR", AIR Pro, AIR Speed и высокоскоростной дрон-перехватчик Bullet. Больше всего среди российских дронов сбивают "Молний", потому что оккупанты используют их больше всего.

Зимой директор по стратегическим коммуникациям Центра исследования беспилотных систем, соучредитель производства дронов "Генерал Черешня" Рудольф Акопян заявил, что беспилотники "Генерал Черешня" защищают Запорожье как раз от вражеских "Молний". Они уничтожают подавляющее большинство таких целей еще за пределами города.

В феврале 2026 года говорилось, что украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" стал участником оборонной программы министерства обороны США Drone Dominance Program на поставку массовых дешевых дронов для американской армии. Директор по коммуникации компании "Генерал Черешня" Марко Кушнир рассказал Defense Express, что поедут в США с полноценной системой, которая состоит из беспилотника, системы управления и связи, интегрированного полезного груза (боевой части).

А уже в конце марта стало известно, что компания "Генерал Черешня" подписала соглашение о стратегическом партнерстве с ведущим американским производителем в оборонной отрасли – Wilcox Industries Corp. То есть в Америке запустят совместное с Украиной производство этих дронов.