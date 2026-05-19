Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал "Решала" – начальник группы беспилотных систем штаба 6 батальона 12 отдельной бригады спецназначения "Азов". Ранее он работал оператором дронов.

Читайте также У Украины появились новые возможности бить в тыл россиян, – командир "Ахиллеса"

Правда ли, что операторы дронов могут сражаться лицом к лицу с россиянами в ближнем бою?

По словам "Решалы", его бойцы готовы встретить врага в ближнем бою. И речь не только о пилотах БпЛА. Военных учат этому, часто проводят учения.

Дело в том, что может быть неблагоприятная погода и радиоразведка не может нормально работать. Тогда противника можно обнаружить только визуально или на слух.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

У нас таких случаев нет, потому что у нас линия обороны выстроена грамотно и логично, но знаю, что в целом такое есть. (...) Такие случаи имеют место и надо адаптироваться – понимать, какие сектора просматриваются, понимать, где враг не может пройти, наблюдать и докладывать об обстоятельствах в неблагоприятных погодных условиях,

– рассказал "Решала".

Защитник пояснил: если речь о городе, где еще сохранились какие-то дома, россияне вполне могут спрятаться там. И просочиться сквозь позиции Сил обороны, таким образом зайдя в тыл.

Обратите внимание! В свежем обзоре ISW за 19 мая уделено много внимания этой российской тактике инфильтрации. Например, на Харьковщине враг к ней вернулся, когда понес большие потери. Зато в Запорожской области, а именно на Гуляйпольском направлении, инфильтрация уже не дает россиянам результатов. А еще аналитики Института изучения войны рассказали, что обнаружили новое беспилотное подразделение России – ВБС "Гермес" на Лиманском направлении.

Защитник также сказал, что нельзя назвать кого-то одного, за кем охотятся оккупанты. Нельзя выделить операторов ударных дронов или аэроразведчиков, ведь враг "ищет всех."

"Средства, которыми будут пытаться поразить наши экипажи, отличаются в зависимости от дальности и возможности. Но пилотов всегда активно ищут. А мы используем средства маскировки, коммуникацию с пунктами управления для того, чтобы не "сжечь" свою позицию. Пилоты – приоритетная цель, потому что они проводят большинство поражений. Приоритета между ударными и аэроразведкой, думаю, не ставят. Если экипаж находят – по нему работают, чем могут", – высказался он.

Правда ли, что украинские операторы БпЛА могут работать из других стран?

Министр обороны Михаил Федоров 23 апреля заявил, что теперь пилоты малой ПВО не привязаны к боевым позициям и могут уничтожать воздушные цели, находясь в защищенных центрах в тылу или даже за пределами страны. То есть способны сбивать цели на дистанциях в сотни и тысячи километров от оператора.

Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе – управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом,

– заявил Федоров.

Он пояснил, что это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать способности без привязки к фронту.

Более 10 украинских производителей успешно интегрировали решения для удаленного управления в свои оборонные системы.