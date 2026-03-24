Спецслужбы России пытались похитить секретные технологии оборонной компании TechEx
- Российские спецслужбы пытались похитить секретные данные компании TechEx, но СБУ предупредила утечку, предоставив недостоверную информацию врагу.
- TechEx призывает украинских производителей оружия усилить взаимодействие со спецслужбами для защиты от технических и киберугроз.
Департамент контрразведки СБУ пресек попытку российских спецслужб получить доступ к секретным данным, связанным с производством перехватчика Striker Mini и линейки дронов на оптоволокне Stalker.
Агенты российских спецслужб разместили "прослушку" и другое спецоборудование в кабинете главного инженера украинского производителя дронов TechEx. Об этом сообщает компания на своей странице в Facebook. TechEx прокомментировали 24 Каналу ситуацию.
Что хотел узнать враг?
Целью операции врага было получение доступа к конструкторской документации, инженерных разработок, логистических маршрутов, цепочек поставок комплектующих, информации о партнерах, а также данных о подразделениях Сил обороны Украины, которые применяют изделия TechEx.
"Прослушка" у производителя дронов TechEx / Фото предоставлено 24 Каналу компанией
Важно! Представитель компании TechEx в комментарии 24 Канала изданию отметил, что не допустить реальной утечки сверхчувствительной информации удалось благодаря тому, что Департамент контрразведки СБУ заранее сообщил производителю о намерениях врага.
Поэтому был реализован комплекс совместных контрразведывательных мероприятий, направленных на дезинформацию противника. В результате российские спецслужбы получали недостоверные данные в течение длительного времени. Это позволило защитить производственные мощности и обезопасить критически важные данные.
Сегодня нам удалось разоблачить врага, но понимаем, что это не последняя его попытка. "Под прицелом" российской разведки все украинские оружейники, их технологии, сотрудники, поставщики и производства,
– говорится в заявлении оборонного предприятия.
Источники 24 Канала подтвердили, что фактически говорится не только о нейтрализации отдельной попытки технического проникновения, а о срыве масштабной целенаправленной разведывательной операции, которая могла иметь значительно более широкие последствия.
Обратите внимание! Данные, за которыми "охотился" враг, имеют критическое значение не только для отдельного производителя, а и для отрасли и обороноспособности Украины в целом.
Мы рассматриваем безопасность производств, документации, данных персонала и партнерских сетей как элемент защиты технологической независимости нашей страны. На этот раз слаженная работа с Департаментом контрразведки СБУ позволила избежать утечки данных и использовать ситуацию в пользу государства, потому что мы "слили" врагу недостоверную информацию. Сегодня для предприятий оборонки вопрос информационной безопасности является таким же важным, как и вопрос качества и темпов производства,
– добавил представитель компании TechEx.
К чему TechEx призывают производителей?
Условия полномасштабной войны требуют от украинского сектора оборонных технологий работать в среде постоянного риска. Украинские оружейники являются приоритетными целями для вражеской агентуры, технической разведки и киберопераций. Именно поэтому эффективное взаимодействие между производителями вооружения и спецслужбами является одним из ключевых факторов защиты национальной безопасности Украины.
Призываем коллег не медлить, "сверить часы", сделать дополнительные проверки и обновить уровни доступа. К сожалению, не исключено, что аналогичные "сюрпризы" уже присутствуют в ваших офисах. Мы открыты делиться собственным опытом, контактируйте, ведь все мы работаем с одной целью – для победы Украины,
– призвал коллег к сотрудничеству представитель компании TechEx.
Что известно о TechEx?
TechEx – украинское оборонное предприятие, которое специализируется на полном цикле разработки и производстве беспилотных авиационных систем нового поколения. TechEx стали первыми в Украине, кто получил кодификацию НАТО для оптоволоконных FPV-дронов. Беспилотные системы компании, проверены в реальных боевых условиях, сертифицированы министерством обороны Украины и официально допущены к использованию подразделениями ВСУ. Более 70 боевых подразделений в Украине ежедневно используют дроны TechEx на передовой.
В январе 2026 года TechEx испытали дрон-перехватчик Striker Mini. Он способен перехватывать дроны на скорости до 325 километров в час и уже допущен к эксплуатации в военных подразделениях. TechEx работает над уменьшением зависимости от китайских компонентов, внедряет системы наведения и цифровые тепловые камеры, чтобы повысить эффективность борьбы с "Шахедами".