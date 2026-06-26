Будет крайне сложно — Стерненко, сказал, сможет ли Россия скопировать украинские дроны-перехватчики

Украина активно совершенствует свои дроны-перехватчики и применяет их. Глядя на украинский опыт, противник также стремится его скопировать, но на этом пути столкнётся с серьёзными трудностями.

Об этом 24 Каналу рассказал советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко, отметив, что на сегодняшний день возможности противника достаточно низкие. Впрочем, нельзя сказать, что они равны нулю.

Читайте также "Украина представлена достойно": соучредитель компании DevDroid об успехе miltech на URC2026

Почему России будет сложно скопировать наш опыт?

Конечно, иногда россияне сбивают наши дроны, которые летают на большие расстояния, но мы значительно опередили противника в развитии этих технологий. Впрочем, рано или поздно враг начнет создавать свою систему эшелонов перехвата наших "дипстрайк" дронов. Украинские производители уже готовятся к этому.

"Россияне однозначно будут пытаться скопировать наш опыт и построить эшелоны вдоль границы и линии фронта. Но они столкнутся с большими организационными проблемами, поскольку у них отсутствует экосистема, которую использует Украина. В частности, нет соответствующего программного обеспечения, позволяющего получать информацию с радиолокационного поля, чтобы оператор перехватчика мог отработать удар по воздушной цели", — пояснил советник министра обороны.

Стерненко рассказал о проблемах российской ПВО: смотрите видео

Как ни странно, ещё одной слабостью России стала её обширная территория. Ведь она больше, чем у Украины, соответственно Кремлю придётся закрывать значительно большую площадь.

Если условно нам нужно перекрыть 1 100 километров первым эшелоном, то россиянам нужно перекрывать 2 000. К тому же можно добавить еще Черное, Азовское моря, Ростовскую область. В целом россиянам придется выстраивать эшелоны и в районе Сочи вплоть до всего Кавказа,

– добавил Сергей Стерненко.

Если оценивать ситуацию с практической точки зрения, то становится понятно, что в ближайшие годы противник не сможет построить свою оборону так, чтобы довести её до того уровня, который уже имеет Украина.

"Конечно, противник будет адаптироваться, находить средства и методы противодействия. Однако ему будет крайне сложно и долго достигать того уровня эффективности, который сегодня имеется у Сил обороны Украины", – подытожил Сергей Стерненко.