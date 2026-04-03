"Шахеды" могут долететь до Токио: почему Япония выбирает украинские дроны – интервью с производителем БПЛА

Японская Terra Drone Corporation заходит на украинский рынок в разгар полномасштабной войны – с инвестицией в компанию Amazing Drones, разрабатывающую дроны-перехватчики Terra A1 для борьбы с воздушными угрозами. В компании рассматривают Украину не только как площадку для сотрудничества, но и как источник уникального боевого опыта, который можно масштабировать на глобальном уровне.

Речь идет о технологиях, которые уже сейчас меняют подход к противовоздушной обороне: такие дроны способны преодолевать до 32 километров и развивать скорость до 300 километров в час, превышая характеристики "Шахедов". Благодаря низкому уровню шума, минимальной тепловой сигнатуре и автономности, один аппарат может выполнять полный цикл – от обнаружения цели до ее уничтожения.

24 Канал пообщался с Тору Токусиге, CEO Terra Drone Corporation, о современной войне и угрозе Японии, и приводит цитаты из его выступления перед представителями украинской оборонной индустрии и медиа.

Как в Японии видят оборонку Украины?

Инвестицию в Amazing Drones Токусиге называет первым шагом к развитию будущего бренда в Украине и подтверждением преданности Украине. Он отмечает, что многие японские компании и японцев сейчас не решаются приезжать в Киев из-за вопросов безопасности. В то же время Тору приехал сюда еще в сентябре прошлого года, чтобы принять участие в мероприятии, – это был его первый визит в Украину.

Сначала я очень волновался и нервничал, но с тех пор приезжал сюда уже восемь раз – почти ежемесячно в течение последних шести месяцев,

– отмечает Тору Токусиге.

Именно украинские технологии сейчас важны в мире, особенно на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Тору Токусиге, CEO Terra Drone Если посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке, мы видим массированное применение дронов типа "Шахед" и ракет одновременно. В то же время США и Израиль отвечают ракетными ударами, и это создает дефицит ракет. Именно поэтому системы перехвата становятся чрезвычайно важными – это критически важный элемент современной обороны.



Тору Токусиге / Фото Антона Ткаченко

К теме Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли они закрыть небо от "Шахедов"

Самое сложное – это дорога: от Осаки или Токио до Киева получается 70–80 часов в пути, делится Тору. Но он уже очень привык к жизни в Украине – "к жилью, вкусной еде и замечательным людям".

Несмотря ни на что, я искренне хочу быть здесь и работать вместе с вами. Я поддерживаю Украину и сейчас, а не только после войны. Многие японские компании хотят помогать Украине, но уже после завершения войны. А вам нужна поддержка именно сейчас. Именно поэтому я и приехал сюда с таким обязательством,

– говорит руководитель японской компании.

Почему Terra Drone хочет инвестировать в Украину?

Terra Drone – известная стартап-компания в Японии, и это добавляет Тору уверенности, что партнерство достигнет успеха в Украине. В конце концов все больше японских компаний обратят внимание на Украину, придут сюда и начнут сотрудничать, уверяет японский бизнесмен, и это также часть его видения.

Наша компания была основана примерно 10 лет назад. У нас около 650 работников. Начинали мы с промышленных дронов, но недавно объявили о выходе в сферу обороны и активно готовимся к этому. Наша компания также вышла на Токийскую фондовую биржу,

– говорит Тору Токусиге.

Обратите внимание! В сфере дронов есть три больших направления: аппаратная часть, услуги и UTM – системы управления воздушным движением беспилотников, объясняет Тору. В сегменте аппаратной части, по словам японского бизнесмена, на рынке доминирует китайская DJI. Но в решении для UTM, говорит он, Terra Drone – среди мировых лидеров. Говорится не только о Японии, но и о глобальном уровне.



После более чем шести месяцев глубокого анализа украинского рынка Тору убедился, что Terra Drine могут быть полезными Украине.

Какие планы на глобальную экспансию и массовое производство?

Еще одно важное направление для Terra Drone – глобальная экспансия.

Мне 56 лет, и я уже более 20–25 лет занимаюсь международным бизнесом. Это непросто: я совершил много ошибок и пережил много неудач. Но постепенно научился находить хороших партнеров, создавать качественные продукты, нанимать сильных людей и строить эффективные команды,

– говорит Тору Токусиге.

Интересно! Сейчас 60% выручки Terra Drone поступает из-за рубежа и лишь 40% – из Японии. Бизнес имеет дочерние компании в Европе, в частности в Нидерландах и Бельгии, а также в Саудовской Аравии, Индонезии и Малайзии. То есть формально это японская компания, но фактически – международная, отмечает руководитель.

Третье направление – массовое производство.

Это тоже очень важно. Моя первая компания, Terra Motors, работает в сфере электротранспорта, и мы до сих пор производим около 20 тысяч единиц. Ключевые компоненты электромобиля – мотор, батарея и контроллер – почти те же, что и в дроне. А если сравнивать с электромобилем, то дрон, по нашему мнению, даже проще в производстве,

– объясняет Тору.



Дрон Terra A1 / Фото Антона Ткаченко

Читайте также Как знаменитые P1-SUN уничтожают реактивные "Шахеды": впечатляющие видео военных

Партнерство с Amazing Drones: почему именно дроны-перехватчики?

Стратегическое партнерство с Amazing Drones – это только начало, уверяет Тору. Terra Drone также ищет возможности для сотрудничества с другими украинскими стартапами в сфере дронов.

Именно поэтому я приезжал сюда уже несколько раз. За последние шесть месяцев я встретился более чем со 100 украинскими дроновыми компаниями. И мы уже хорошо понимаем, что происходит на вашем рынке. Он очень стремительно меняется – буквально за три-четыре месяца. Для японского общества это выглядит впечатляюще,

– делится японский бизнесмен.

После встреч со многими стартапами Тору понял, что в Украине есть большие возможности именно в сегменте перехватчиков. FPV-дроны, конечно, очень важны, отмечает он, но этот сегмент уже занят. А вот дроны-перехватчики, по мнению Тора, еще важнее:

Ежедневно я слышу, что "Шахеды" прилетают по три-четыре раза в сутки, даже ночью – в час, три, пять часов. Для японцев это очень шокирующе. Когда за месяц прилетает около 5000 "Шахедов", а ответ на них – дорогие ракеты, то возникает очевидная проблема стоимости.

Япония имеет территориальные споры с Россией – это Курильские острова, которые Япония считает своей территорией, захваченной СССР во Второй мировой войне. Поэтому актуален вопрос, насколько перехватчики "Шахедов" важны Японии, учитывая близость России и территориальные споры.

Тору Токусиге, CEO Terra Drone Это также очень актуально. Например, дроны типа "Шахед" имеют дальность около 2000 километров. Это означает, что они могут достигать Японии с разных направлений – со стороны Китая, России или даже других регионов. Под угрозой оказывается не только Токио, но и другие города, например Саппоро или Кокура. Это действительно опасная ситуация и во многом похожа на ту, с которой сталкивается Украина. В случае войны мы фактически оказываемся в подобных условиях.



Тору Токусиге / Фото Антона Ткаченко

Я еще с сентября пытаюсь объяснять это в Министерстве обороны Японии, но там не до конца понимали, о чем я говорю. Однако война на Ближнем Востоке только подтвердила мою мысль: когда летят ракеты и "Шахеды" ежедневно, а ракет мало и они дорогие, дрон-перехватчик становится критически важным решением. Я общался с несколькими стартапами, которые работают именно в этом направлении. Но в конце концов выбор зависел не только от продукта. Для меня не менее важными были доверие и человеческие качества. В международном бизнесе это очень важно, и это мой собственный опыт,

– объясняет Тору.

Смотрите также Скоро в небе появятся умные рои дронов-перехватчиков для охоты на врага, – СМИ

Какие дальнейшие планы Terra Drone?

Как уже отмечалось, Terra Drones изначально – гражданская компания. 24 Канал попросил Тору прокомментировать, как он планирует балансировать между развитием гражданских технологий и оборонным направлением бизнеса.

Тору Токусиге, CEO Terra Drone Это очень хороший вопрос. В последнее время граница между гражданскими и оборонными технологиями постепенно стирается. В нынешних глобальных условиях использование одинаковых технологий или даже брендов в этих двух сферах уже не выглядит проблемой. Это естественная эволюция рынка.



Дрон Terra A1 / Фото Антона Ткаченко

Как итог Тору повторяет: инвестиция в Amazing Drones – это лишь начальный этап. Terra Drone также ищет новые возможности в Украине и готова поддерживать украинские стартапы:

Ведь война продолжается, а инновации здесь появляются постоянно – не раз в два или три года, а буквально каждые несколько месяцев. Появляются новые решения: дроны с фиксированным крылом, FPV-дроны, оптоволоконные системы, различные новые инновационные продукты.

И японский бизнес ожидаемо хочет быть частью этой экосистемы и поддерживать Украину и украинские команды.