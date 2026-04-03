Японська Terra Drone Corporation заходить на український ринок у розпал повномасштабної війни – з інвестицією в компанію Amazing Drones, що розробляє дрони-перехоплювачі Terra A1 для боротьби з повітряними загрозами. У компанії розглядають Україну не лише як майданчик для співпраці, але і як джерело унікального бойового досвіду, який можна масштабувати на глобальному рівні.

Мовиться про технології, що вже сьогодні змінюють підхід до протиповітряної оборони: такі дрони здатні долати до 32 кілометрів і розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину, перевищуючи характеристики "Шахедів". Завдяки низькому рівню шуму, мінімальній тепловій сигнатурі та автономності, один апарат може виконувати повний цикл – від виявлення цілі до її знищення.

24 Канал поспілкувався з Тору Токусіге, CEO Terra Drone Corporation, про сучасну війну та загрозу Японії, та наводить цитати з його виступу перед представниками української оборонної індустрії та медіа.

Як у Японії бачать оборонку України?

Інвестицію в Amazing Drones Токусіге називає першим кроком до розвитку майбутнього бренду в Україні та підтвердженням відданості Україні. Він зазначає, що багато японських компаній і японців нині не наважуються приїжджати до Києва через питання безпеки. Водночас Тору приїхав сюди ще у вересні минулого року, щоб взяти участь у заході, – це був його перший візит в Україну.

Спочатку я дуже хвилювався і нервував, але з того часу приїжджав сюди вже вісім разів – майже щомісяця протягом останніх шести місяців,

– зазначає Тору Токусіге.

Саме українські технології нині є важливими у світі, особливо на тлі загострення на Близькому Сході.

Тору Токусіге, CEO Terra Drone Якщо подивитися на ситуацію на Близькому Сході, ми бачимо масоване застосування дронів типу "Шахед" і ракет одночасно. Водночас США та Ізраїль відповідають ракетними ударами, і це створює дефіцит ракет. Саме тому системи перехоплення стають надзвичайно важливими – це критично важливий елемент сучасної оборони.



Тору Токусіге / Фото Антона Ткаченка

До теми Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть вони закрити небо від "Шахедів"

Найскладніше – це дорога: від Осаки чи Токіо до Києва виходить 70–80 годин у дорозі, ділиться Тору. Але він уже дуже звик до життя в Україні – "до житла, смачної їжі та чудових людей".

Попри все, я щиро хочу бути тут і працювати разом із вами. Я підтримую Україну і зараз, а не лише після війни. Багато японських компаній хочуть допомагати Україні, але вже після завершення війни. А вам потрібна підтримка саме зараз. Саме тому я й приїхав сюди з таким зобов’язанням,

– каже керівник японської компанії.

Чому Terra Drone хоче інвестувати в Україну?

Terra Drone – відома стартап-компанія в Японії, і це додає Тору впевненості, що партнерство досягне успіху в Україні. Врешті дедалі більше японських компаній звернуть увагу на Україну, прийдуть сюди й почнуть співпрацювати, запевнює японський бізнесмен, і це також частина його бачення.

Наша компанія була заснована приблизно 10 років тому. У нас близько 650 працівників. Починали ми з промислових дронів, але нещодавно оголосили про вихід у сферу оборони та активно готуємося до цього. Наша компанія також вийшла на Токійську фондову біржу,

– каже Тору Токусіге.

Зверніть увагу! У сфері дронів є три великі напрями: апаратна частина, послуги та UTM – системи управління повітряним рухом безпілотників, пояснює Тору. У сегменті апаратної частини, за словами японського бізнесмена, на ринку домінує китайська DJI. Але в рішенні для UTM, каже він, Terra Drone – серед світових лідерів. Мовиться не лише про Японію, але й про глобальний рівень.



Після більш ніж шести місяців глибокого аналізу українського ринку Тору переконався, що Terra Drine можуть бути корисними Україні.

Які плани на глобальну експансію та масове виробництво?

Ще один важливий напрям для Terra Drone – глобальна експансія.

Мені 56 років, і я вже понад 20–25 років займаюся міжнародним бізнесом. Це непросто: я зробив багато помилок і пережив багато невдач. Але поступово навчився знаходити хороших партнерів, створювати якісні продукти, наймати сильних людей і будувати ефективні команди,

– каже Тору Токусіге.

Цікаво! Зараз 60% виручки Terra Drone надходить із-за кордону та лише 40% – із Японії. Бізнес має дочірні компанії у Європі, зокрема в Нідерландах і Бельгії, а також у Саудівській Аравії, Індонезії та Малайзії. Тобто формально це японська компанія, але фактично – міжнародна, наголошує керівник.

Третій напрям – масове виробництво.

Це теж дуже важливо. Моя перша компанія, Terra Motors, працює у сфері електротранспорту, і ми досі виробляємо близько 20 тисяч одиниць. Основні компоненти електромобіля – мотор, батарея та контролер – майже ті самі, що й у дроні. А якщо порівнювати з електромобілем, то дрон, на нашу думку, навіть простіший у виробництві,

– пояснює Тору.



Дрон Terra A1 / Фото Антона Ткаченка

Читайте також Як знамениті P1-SUN знищують реактивні "Шахеди": разючі відео військових

Партнерство з Amazing Drones: чому саме дрони-перехоплювачі?

Стратегічне партнерство з Amazing Drones – це лише початок, запевнює Тору. Terra Drone також шукає можливості для співпраці з іншими українськими стартапами у сфері дронів.

Саме тому я приїжджав сюди вже кілька разів. За останні шість місяців я зустрівся більш ніж зі 100 українськими дроновими компаніями. І ми вже добре розуміємо, що відбувається на вашому ринку. Він дуже стрімко змінюється – буквально за три-чотири місяці. Для японського суспільства це виглядає разюче,

– ділиться японський бізнесмен.

Після зустрічей із багатьма стартапами Тору зрозумів, що в Україні є великі можливості саме в сегменті перехоплювачів. FPV-дрони, звісно, дуже важливі, наголошує він, але цей сегмент уже зайнятий. А от дрони-перехоплювачі, на думку Тору, ще важливіші:

Щодня я чую, що "Шахеди" прилітають по три-чотири рази на добу, навіть уночі – о першій, третій, п’ятій годині. Для японців це дуже приголомшливо. Коли за місяць прилітає близько 5000 "Шахедів", а відповідь на них – дорогі ракети, то виникає очевидна проблема вартості.

Японія має територіальні суперечки з Росією – це Курильські острови, які Японія вважає своєю територією, захопленою СРСР у Другій світовій війні. Тож актуальне питання, наскільки перехоплювачі "Шахедів" важливі Японії з огляду на близькість Росії та територіальні суперечки.

Тору Токусіге, CEO Terra Drone Це також дуже актуально. Наприклад, дрони типу "Шахед" мають дальність близько 2000 кілометрів. Це означає, що вони можуть досягати Японії з різних напрямків – з боку Китаю, Росії чи навіть інших регіонів. Під загрозою опиняється не лише Токіо, а й інші міста, як-от Саппоро чи Кокура. Це справді небезпечна ситуація і багато в чому подібна до тієї, з якою стикається Україна. У разі війни ми фактично опиняємося в подібних умовах.



Тору Токусіге / Фото Антона Ткаченка

Я ще з вересня намагаюся пояснювати це в Міністерстві оборони Японії, але там не до кінця розуміли, про що я говорю. Однак війна на Близькому Сході лише підтвердила мою думку: коли летять ракети й "Шахеди" щодня, а ракет обмаль і вони дорогі, дрон-перехоплювач стає критично важливим рішенням. Я спілкувався з кількома стартапами, які працюють саме в цьому напрямі. Але зрештою вибір залежав не лише від продукту. Для мене не менш важливими були довіра та людські якості. У міжнародному бізнесі це дуже важливо, і це мій власний досвід,

– пояснює Тору.

Дивіться також Скоро у небі з'являться розумні рої дронів-перехоплювачів для полювання на ворога, – ЗМІ

Які подальші плани Terra Drone?

Як вже зазначалося, Terra Drones початково – цивільна компанія. 24 Канал попросив Тору прокоментувати, як він планує балансувати між розвитком цивільних технологій і оборонним напрямом бізнесу.

Тору Токусіге, CEO Terra Drone Це дуже хороше запитання. Останнім часом межа між цивільними та оборонними технологіями поступово стирається. У нинішніх глобальних умовах використання однакових технологій або навіть брендів у цих двох сферах уже не виглядає проблемою. Це природна еволюція ринку.



Дрон Terra A1 / Фото Антона Ткаченка

Як підсумок Тору повторює: інвестиція в Amazing Drones – це лише початковий етап. Terra Drone також шукає нові можливості в Україні й готова підтримувати українські стартапи:

Адже війна триває, а інновації тут з’являються постійно – не раз на два чи три роки, а буквально кожні кілька місяців. З’являються нові рішення: дрони з фіксованим крилом, FPV-дрони, оптоволоконні системи, різні нові інноваційні продукти.

І японський бізнес очікувано хоче бути частиною цієї екосистеми та підтримувати Україну та українські команди.