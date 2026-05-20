Какие бывают дроны-ждуны и как с ними борются на фронте: объяснил эксперт по авиации
- Дроны-ждуны с оптоволоконным управлением невидимы для радиоэлектронной борьбы, и единственной защитой остаются кинетические средства.
- Украина разрабатывает собственные дроны-матки, способные работать на расстоянии более 150 километров, что меняет логику применения и открывает новые возможности для ударов.
В 2026 году дроны-ждуны имеют оптоволоконное управление и стали невидимыми для радиоэлектронной борьбы. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объясняет, почему единственной защитой остаются кинетические средства и что Украина уже разрабатывает в ответ.
Переход российских операторов с радиоканала на оптоволоконную связь фактически обнулил целый класс средств защиты, которые украинские экипажи отрабатывали годами. Теперь логика противодействия меняется кардинально – и ответ на этот вызов ищут как на передовой, так и в конструкторских бюро. Об этом говорится в материале 24 Канала об ответе на российских "ждунов".
К теме РЭБ больше не спасает: как российские дроны-ждуны превратили каждую дорогу на фронте в ловушку
Почему дрон на оптоволокне – это угроза, против которой бессилен даже самый современный РЭБ?
Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу объяснил суть технологического скачка: раньше радиоканал не позволял дрону опускаться ниже радиогоризонта – и это ограничивало его возможности. Оптоволокно снимает это ограничение полностью: связь стабильная, качественная и – главное – абсолютно "тихая" для любых сенсоров.
Наши все "сенсоры", "чуйки" – они абсолютно не видят этого. Не существует такого, что можно поставить на машину средство РЭБ, и он тебя спасет от этого,
– отмечает Храпчинский.
Пока дрон работает на волокне, он не излучает ни одного радиосигнала. Системы РЭБ и радиоэлектронной разведки просто не за что "зацепиться". Как только противник переходит на радиоканал – он себя демаскирует и вынужден находиться поблизости. Но именно в этом и заключается коварство ждунов: они ждут на волокне, не поднимая шума.
- Два типа угрозы. Эксперт различает принципиально разные сценарии применения. Первый – наземный ждун, выставляется вдоль логистических маршрутов и ждет проезда колонны или одиночного автомобиля. Второй – дрон-матка, которая курсирует в небе и в нужный момент отпускает ударный FPV уже на радиоканале. Эти два типа требуют и разных ответов: против наземных эффективным является кинетическое уничтожение, против маток – сложный комплекс средств.
- Следующая итерация – маскировка. Противник уже думает на шаг вперед. По словам Храпчинского, следующий виток развития ждунов – изменение их внешнего вида под природные объекты. Дрон-утка на выставке в Польше казался шуткой, но на самом деле это демонстрация направления: беспилотники будут маскировать под камни, пеньки, животных. Визуальное обнаружение, на которое сейчас полагаются украинские разведывательные патрули, станет значительно сложнее.
- Что может защитить. Единственным надежным вариантом защиты техники Храпчинский называет классическую радиолокацию и кинетические средства поражения. Дорого, сложно – но безальтернативно. Параллельно Украина уже разрабатывает собственные дроны-матки: в связке с FPV такая система способна работать на расстоянии более 150 километров, что принципиально меняет логику применения и открывает новые возможности для ударов вглубь.
Что происходит с атаками дронов на фронте?
Еще в начале апреля 2026 года офицеры бригады "Рубеж" фиксировали более 4 тысяч FPV-дронов только на одном направлении за месяц. Россияне параллельно тянули оптоволокно непосредственно на позиции и строили радиомосты, чтобы сохранить управляемость беспилотниками после ограничения доступа к Starlink.
На конференции Drone Autonomy 2026 заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил, что ответом на новые угрозы должна стать полная интеграция ПВО, РЭБ и дронов в единую автоматизированную систему – от тактического до командного уровня, где алгоритмы и нейросети будут анализировать угрозы быстрее, чем человек.