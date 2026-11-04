"Ждуны" на высоковольтных проводах: "Флэш" заявил, что противник освоил новый тактический прием
Российские войска начали устанавливать так называемые "дроны-ждуны" непосредственно на высоковольтных проводах. Противник быстро перенял украинский опыт применения подобных средств.
Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.
Какие подробности?
Военным на передовой следует обязательно принять во внимание новую опасность при выполнении боевых задач.
"Внимание! Противник быстро перенял наш опыт и теперь также размещает "ждуны" на высоковольтных проводах. Примите это во внимание", – говорится в сообщении.
На обнародованном кадре запечатлено специальное оборудование противника, закрепленное непосредственно на линиях электропередач для ожидания целей или ретрансляции сигналов.
Враг начал размещать дроны-"ждуны" на высоковольтных линиях: смотрите видео со страницы "Флэш"
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники. Скорость дронов "Герань-5" при маневрировании уже может достигать 1000 километров в час,
для противодействия таким целям Украине нужны серийные скоростные дроны-перехватчики. В то же время, по словам Бескрестнова,над Киевом создали защитный купол из средств РЭБ, призван помешать российским операторам дистанционно управлять ударными "Шахедами". Подготовка операции длилась несколько недель, к ней были привлечены производители РЭБ, Генштаб, Минобороны и другие структуры.