Military 24 Оружие и технологии Баллы есть - техники нет: в Третьей штурмовой объяснили, что не так с обеспечением НРК
16 апреля, 07:53
Лев Шевченко
Основні тези
  • Виктор Павлов из Третьей штурмовой бригады предлагает изменить систему снабжения НРК в Украине, начиная закупки с опытных образцов.
  • Павлов отмечает важность централизованной и децентрализованной модели, которая позволит лучше обеспечивать подразделения необходимой техникой.

Систему снабжения наземных роботизированных комплексов в Украине нужно менять, считает основатель Школы НРК и офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Виктор Павлов. Он убежден, что закупки должны начинаться с опытных образцов, а не с крупных партий, чтобы избегать приобретения неэффективных для фронта решений.

Офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады предлагает пересмотреть подход к начислению "е-Балов" за логистические миссии, которые, по его словам, часто недооценивают. Такая модель позволит лучше обеспечивать подразделения техникой, которая действительно нужна на поле боя, отметил Виктор Павлов в комментарии 24 Каналу.

Должны ли поставки НРК работать на опережение?

Офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады считает, что эффективной может быть только такая система, которая сочетает централизованную и децентрализованную модели.

  • В первом случае государственные контракты дают производителям возможность планировать масштабирование, найм и развитие производства,
  • Во втором – подразделения могут быстрее получать именно те средства, которые им нужны здесь и сейчас.

По словам Павлова, сначала стоит закупать опытные образцы, передавать их подразделениям для боевого применения и лишь после этого переходить к более крупным партиям.

Если на складах нет НРК, баллы просто невозможно использовать, 
– отметил Павлов, подчеркнув, что контрактирование и поставки должны опережать потребности фронта.

Он отдельно подчеркнул, что логистические миссии недооценены, хотя именно они помогают доставлять провизию, боеприпасы и материалы для фортификаций. По его мнению, именно поэтому “е-баллы” за такие задачи нужно увеличивать.

Что с дефицитом НРК на передовой?

  • На фронте фиксируют дефицит наземных роботизированных комплексов (НРК), который связывают с проблемами централизованного снабжения. Среди причин – задержки с контрактированием и возврат НДС на электротранспорт.

  • Военные и производители считают, что ситуацию можно улучшить, усовершенствовав систему "е-Балов" и расширив децентрализованные закупки, чтобы подразделения быстрее получали нужную технику.