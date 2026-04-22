В Еврокомиссии объяснили, готовит ли Россия удар по Балтии
- Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что нет признаков непосредственной подготовки России к нападению на Балтию, но сохраняется потенциальная опасность в будущем.
- Эстония и Еврокомиссия не подтверждают немедленной угрозы, но отмечают возможные гибридные угрозы и наращивание военной инфраструктуры России у границ ЕС.
В Европе снова обсуждают возможную угрозу со стороны России для стран Балтии. Пока в Эстонии уверяют, что непосредственных признаков нападения нет, в Еврокомиссии подчеркивают: игнорировать риски нельзя.
После заявлений Владимира Зеленского о возможной подготовке России к нападению на страны Балтии в Эстонии отреагировали довольно резко. Там отметили, что такие оценки затрудняют координацию между союзниками, а данные эстонской разведки не подтверждают признаков немедленной угрозы. 24 Канал уточнил позицию Еврокомиссии в этом вопросе у еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Действительно ли Россия может представлять риск для Балтии уже сейчас?
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс признал, что на данный момент нет признаков непосредственной военной подготовки к нападению, подобной той, что предшествовала вторжению в Украину в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что Россия сохраняет способность вести войну, а ее военная экономика и развитие военной инфраструктуры вблизи границ ЕС свидетельствуют о потенциальной опасности в будущем.
У нас есть различные разведывательные службы государств – членов Европейского Союза, которые говорят, что Россия действительно способна вести войну, особенно после того, как будет установлен мир с Украиной. У них военная экономика, они производят много оружия, и цифры очень красноречивы,
– отметил Кубилюс, подчеркнув, что в регионе фиксируют наращивание военных структур вблизи границ с Финляндией и другими странами ЕС.
По его словам, в длинной перспективе Европе нужно учитывать не только сценарий наземного вторжения, но и возможные гибридные угрозы, в частности атаки дронами или ракетами.
Что предшествовало заявлению Кубилюса?
- В апреле эстонские политики заявили, что предположения президента Украины Владимира Зеленского о возможной подготовке России к нападению на страны Балтии могут повредить сотрудничеству между союзниками.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что такие оценки не совпадают с данными эстонской разведки и ее видением текущих рисков. По его словам, сейчас нет признаков того, что Россия готовится к нападению на НАТО или государства Балтии.
- Также Цахкна обратил внимание, что Россия находится в более сложном положении как на поле боя в Украине, так и в экономике.
- В то же время Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Каналу отметил, что европейские разведывательные службы не исключают способность России продолжать войну после возможного мира с Украиной.