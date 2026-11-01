Украинская авиация стала одним из главных средств борьбы с новой угрозой со стороны России – скоростными реактивными беспилотниками. Враг все чаще использует такие дроны во время массированных атак, а их скорость затрудняет работу традиционных средств противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, какую роль в перехвате российских целей играют истребители F-16 и МиГ-29, почему около 80% реактивных "Гераней" сбивает именно украинская авиация и какие преимущества имеет американский самолет.

Украинские истребители уничтожают большинство реактивных дронов

По словам Криволапа, во время массированных российских атак украинские МиГ-29 и F-16 прежде всего охотятся на крылатые ракеты и реактивные беспилотники типа "Герань". Около 80% таких дронов удается уничтожать именно благодаря работе украинской авиации.

В то же время это дорогое решение, ведь для перехвата относительно дешевых беспилотников приходится привлекать истребители и их вооружение. Украина постепенно развивает дроны-перехватчики, однако пока их недостаточно, чтобы полностью взять на себя эту задачу.

В ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак последнего времени. Враг применил более 400 ударных беспилотников и более 110 ракет. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что украинские защитники сбили 79 из 84 крылатых ракет.

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Чем F-16 отличается от МиГ-29

Оба истребителя способны быстро перемещаться в районы, где возникает воздушная угроза, и перехватывать вражеские цели.

Однако F-16 имеет определенное технологическое преимущество над советским МиГ-29. Как пояснил Криволап, американский истребитель оснащен лучшей радиолокационной станцией, позволяющей обнаруживать цели даже на фоне земли. МиГ-29 такой возможности не имеет, однако этот недостаток можно компенсировать с помощью наземных систем обнаружения.

Эксперт также не исключил, что во время последней массированной атаки украинские истребители могли получать помощь от самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Он мог заблаговременно определять направления появления угроз и направлять туда боевую авиацию.

Почему реактивные "Шахеды" стали более сложной целью для ПВО

Россия постепенно наращивает использование реактивных беспилотников, которые могут развивать гораздо большую скорость, чем обычные "Шахеды". Поэтому перехватывать их сложнее даже с помощью специализированных дронов. Криволап подчеркнул, что украинские беспилотники-перехватчики также привлекают к борьбе с такими целями, однако основная нагрузка пока остается на авиации.

Интересно, что Украина уже развивает отдельное направление дронов-перехватчиков для борьбы со скоростными российскими беспилотниками. В частности, 24 Канал показывал работу подразделения ГУР, операторы которого используют перехватчики, способные разгоняться до 350 километров в час.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что украинские пилоты F-16 могут сбивать до десяти реактивных "Шахедов" за один вылет, используя авиационную пушку. Это особенно важно на фоне дефицита ракет для систем ПВО.