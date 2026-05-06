Украинские военные учатся пилотировать F-16 без GPS, – СМИ

Украинские военные летчики адаптируются к новым условиям ведения войны, осваивая полеты без сигнала GPS, который часто подавляется средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет Business Insider.

Смотрите также Решат очень серьезную проблему: авиаэксперт назвал ценное для Украины качество Gripen

Как учатся украинские пилоты F-16?

С самого начала подготовки пилотов учат действовать без полной зависимости от навигационных систем. Такой подход стал необходимостью из-за постоянных попыток противника вывести из строя связь и навигацию.

Даже во время базового обучения за рубежом курсанты отрабатывают сценарии потери GPS. По словам самих пилотов, критически важным навыком является способность выполнять полеты на малых высотах, ориентируясь без электронных подсказок. Если для западных коллег это запасной вариант, то для украинских авиаторов – ежедневная практика.

Во время курса, организованного Королевскими ВВС, пилотов учат использовать природные ориентиры – реки, рельеф, дороги – чтобы компенсировать потерю навигации. Это позволяет сохранять эффективность даже во время активного глушения сигналов, которое влияет не только на маршруты, но и на связь и наведение вооружения.

Развитие РЭБ заставляет военных искать новые решения – от модернизации беспилотников до изменения тактики применения авиации и наземных сил.

Более полусотни украинских пилотов уже завершили базовую подготовку в Великобритании. Далее они продолжат обучение на реактивной технике, в частности с переходом на истребители F-16, которые Украина начала получать ранее.

Инструкторы отмечают быстрый прогресс курсантов: от первых полетов до выполнения сложных маневров и моделирования боевых миссий. Сами пилоты говорят, что такие тренировки существенно повышают уверенность перед реальными вылетами.

Украина получила мобильные симуляторы F-16