Украинская компания Fire Point может производить до 90 легендарных ракет "Фламинго" ежемесячно, – СМИ

Спустя год после презентации крылатой ракеты "Фламинго" украинская оборонная компания Fire Point существенно увеличила темпы производства. В настоящее время предприятие выпускает в среднем до 3 ракет в сутки, что составляет около 90 единиц в месяц.

Об этом говорится в материале The Atlantic. Автор материала Саймон Шустер рассказал о главном конструкторе и совладельце компании Денисе Штилермане, отметив, что "Фламинго", впервые представленная в прошлом году, уже стала серийным продуктом.

На какой уровень производства ракет вышла компания Fire Point и что о ней известно?

Крылатая ракета запускается с автомобильной платформы, имеет почти вдвое большую дальность полета, чем американская Tomahawk, а также оснащена более мощной боевой частью. При этом производство украинской ракеты обходится примерно вдвое дешевле, чем американского аналога.

Справка. " Фламинго" (также известная как FP-5) – это украинская стратегическая крылатая ракета большой дальности, разработанная компанией Fire Point в сотрудничестве с британской Milanion Group. Она способна преодолевать до 3000 километров и нести мощную боевую часть весом более 1 тонны, что делает ее одной из самых дальнобойных крылатых ракет в мире.

Одной из причин такой стоимости является использование модернизированных турбореактивных двигателей, созданных на базе двигателей самолетов советского производства.

Благодаря этой конструкции ракета приобрела характерный вид с массивной задней частью, однако, как отмечает The Atlantic, для Дениса Штилермана внешний вид не является приоритетом – он делает ставку на доступные комплектующие и максимальное удешевление производства.

Что известно об антибаллистическом оружии?

Помимо разработки крылатой ракеты, Fire Point работает и над баллистической ракетой FP-9. Ее макет впервые представили весной 2026 года на выставке в польском Жешуве. Заявленная дальность ракеты составляет 855 километров, а масса боевой части – 800 килограммов.

Кстати, такая дальность полета ракеты вполне достаточно, чтобы поражать цели в Москве. Штилерман как раз сообщал, что тестировать новое вооружение будут на россиянах.

По своим габаритам FP-9 даже превосходит российскую баллистическую ракету комплекса "Искандер". В компании также заявляли, что в перспективе украинские разработки могут стать более дешевой альтернативой системам Patriot для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

По словам Дениса Штилермана, для создания FP-9 уже готовы почти все ключевые компоненты, а главным препятствием оставался двигатель. Его испытания должны были состояться в ближайшее время, после чего планировалось перейти к летным испытаниям.