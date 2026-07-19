Про це йдеться в матеріалі The Atlantic. Автор матеріалу Саймон Шустер розповів про головного конструктора та співвласника компанії Дениса Штілермана, зазначивши, що "Фламінго", яку уперше представили торік, вже стала серійним виробом.

На який рівень виробництва ракет вийшла компанія Fire Point та що про неї відомо?

Крилата ракета запускається з автомобільної платформи, має майже вдвічі більшу дальність польоту, ніж американська Tomahawk, а також оснащена потужнішою бойовою частиною. Водночас виробництво української ракети обходиться приблизно удвічі дешевше, ніж американського аналога.

Довідка. "Фламінго" (також відома як FP-5) – це українська стратегічна крилата ракета великої дальності, розроблена компанією Fire Point у співпраці з британською Milanion Group. Вона здатна долати до 3000 кілометрів і нести потужну бойову частину вагою понад 1 тонну, що робить її однією з найдальших крилатих ракет у світі.

Однією з причин такої вартості є використання модернізованих турбореактивних двигунів, створених на базі двигунів літаків радянського виробництва.

Через цю конструкцію ракета отримала характерний вигляд із масивною задньою частиною, однак, як зазначає The Atlantic, для Дениса Штілермана зовнішній вигляд не є пріоритетом – він робить ставку на доступні комплектуючі та максимальне здешевлення виробництва.

Що відомо про антибалістичну зброю?

Крім розвитку крилатої ракети, Fire Point працює і над балістичною ракетою FP-9. Її макет вперше представили навесні 2026 року на виставці в польському Жешуві. Заявлена дальність ракети становить 855 кілометрів, а маса бойової частини – 800 кілограмів.

До речі, такої дальності польоту ракети цілком достатньо, аби уражати цілі у Москві. Штілерман якраз повідомляв, що тестувати нове озброєння будуть на росіянах.

За своїми габаритами FP-9 навіть перевищує російську балістичну ракету комплексу "Іскандер". У компанії також заявляли, що в перспективі українські розробки можуть стати дешевшою альтернативою системам Patriot для боротьби з російськими балістичними ракетами.

За словами Дениса Штілермана, для створення FP-9 вже готові майже всі ключові компоненти, а головною перепоною залишався двигун. Його випробування мали відбутися найближчим часом, після чого планувалося перейти до льотних тестів.