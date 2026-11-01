"Новых крылатых ракет не будет": Fire Point объявила об изменении приоритетов

Украинская компания Fire Point решила сосредоточить основные усилия на разработке баллистических ракет и не планирует создавать новые модели крылатых ракет. В то же время производитель продолжит выпуск ракеты "Фламинго" и будет наращивать производственные мощности по ее выпуску.

О планах компании Денис Штилерман рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Почему Fire Point отказалась от новых крылатых ракет?

По его словам, возможностей ракеты "Фламинго" пока достаточно, поэтому разрабатывать другие модели крылатых ракет Fire Point не планирует.

Мы не планируем создавать новые модели крылатых ракет, потому что считаем, что "Фламинго" для нашей компании вполне достаточно. И сейчас мы сосредоточены на баллистике. "Фламинго" продолжает производиться, и мы постоянно наращиваем и дублируем ее производство, чтобы не зависеть от ударов противника,

– отметил конструктор.

Также Штилерман сообщил, что ФП-7 уже прошла боевые испытания, однако применять ее с обычной фугасной боевой частью пока экономически нецелесообразно.

Доставка 200 килограммов груза на расстояние 300 километров с помощью ФП-7 обходится примерно в 600 тысяч долларов. В то же время аналогичную задачу можно выполнить примерно за 50 тысяч долларов.

Он пояснил, что баллистическая ракета должна иметь прочный корпус, потому что в ней остается меньше места для взрывчатки. Это касается вариантов с обычной боевой частью, а не кассетной.

Поэтому вместо одной ФП-7 целесообразнее использовать 16 ракет ФП-2. Применение последней станет экономически более оправданным после принятия на вооружение ее версии с кассетной боевой частью.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point завершает разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9. Наибольшую дальность в этой линейке будет иметь вторая модель, способная преодолевать до 800 – 850 километров.

Масса боевой части ракеты составит 800 килограммов. Такая дальность потенциально позволит поражать стратегические объекты в глубоком тылу России, в частности в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

В Fire Point отмечают, что высокая скорость ракеты – более 1200 метров в секунду – должна повысить ее шансы преодолеть многоуровневую российскую ПВО. В отличие от беспилотников и крылатых ракет, баллистические цели сложнее перехватить современными системами противовоздушной обороны.

В настоящее время ракета "FP-9 проходит заключительные испытания ", а завершить необходимые процедуры кодификации разработчики планируют в феврале 2026 года. После этого ракету могут официально принять на вооружение. В компании также заявляют о планах присоединиться к созданию противобаллистического щита для Европы в течение следующих двух-трех лет.