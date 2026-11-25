США ищут возможности быстро нарастить производство военных беспилотников. К этому могут присоединиться автомобильные гиганты, однако Ford уже уточнил, о каком сотрудничестве с военными ведет переговоры.

Пентагон обсуждает с Ford, General Motors и другими производителями поставки комплектующих для военных дронов. Об этом 24 ноября сообщила The Wall Street Journal. Среди возможных деталей – двигатели, приводы и датчики. По данным издания, GM рассматривает возможность производства двигателей для беспилотников.

Что подтвердили в Ford и General Motors?

После публикации появилось уточнение от Ford. Представитель компании рассказал Reuters, что переговоры с Пентагоном касались военных автомобилей и сотрудничества с американской Revolution Space над современными спутниками. О миноритарной инвестиции в эту компанию Ford объявил накануне.

То есть Ford подтвердил контакты с военными, но в этом комментарии не объявил о запуске производства дронов или деталей к ним.

General Motors отказалась комментировать сообщение WSJ по существу. В то же время компания подчеркнула возможности своего оборонного подразделения GM Defense и готовность помогать американской оборонной промышленности.

Представитель Пентагона в ответе Reuters подтвердил более широкое сотрудничество с производителями и поставщиками в США. Его цель – создать промышленную базу, способную быстрее выпускать и обслуживать беспилотные и автономные системы. Конкретных договоренностей с автоконцернами он не раскрыл.

Зачем США наращивают производство дронов?

Американские военные уже реализуют программу Drone Dominance. На ее официальном сайте говорится о плане стоимостью 1 миллиард долларов, который должен ускорить закупку малых ударных беспилотников и развитие производства в США. Заявленная цель – приобрести более 200 тысяч дронов к 2027 году.

Пентагон делает ставку на относительно дешевые аппараты, которые можно массово поставлять боевым подразделениям. Производители должны проходить испытания, по итогам которых победители получают заказы на серийную продукцию.

Это помогает объяснить интерес к большим промышленным компаниям. Для массового выпуска беспилотников нужны стабильные поставки деталей, контроль качества и возможность быстро наращивать объемы. В то же время участие автомобильной компании в такой цепочке само по себе еще не означает, что она будет собирать готовые боевые дроны.

Отдельно США разрабатывают и дальнобойные ударные системы. Ранее "Милитари24" рассказывал об американских аналогах "Шахедов" LUCAS и их применении.

При чем здесь украинский опыт?

В Украине массовое производство беспилотников развивается под давлением ежедневных потребностей фронта. В США признают, что их промышленность еще должна ликвидировать отставание в этом направлении.

Как ранее писал "Милитари24", представитель Подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц заявлял, что американская оборонная промышленность еще не достигла украинского уровня производства дронов. Среди сложностей – развертывание производства и обеспечение его комплектующими.

Именно поэтому в этой истории важны не только названия Ford или General Motors. Речь идет о способности превратить военный спрос в стабильный серийный выпуск. В то же время сообщение о переговорах не дает оснований говорить о будущих поставках таких дронов в Украину.