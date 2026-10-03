Балистическая ракета FP-9 способна долететь до Москвы, – Зеленский назвал сроки производства

Украинская баллистическая ракета FP-9 способна достичь Москвы. Она может быть готова уже осенью этого года.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.

Зеленский призвал ускорить производство

Украинские специалисты уже провели успешные испытания ракеты собственного производства FP-7 с дальностью полета 250 километров. Кроме того, оружейники наращивают темпы разработки моделей, способных поражать цели на еще большие расстояния.

Владимир Зеленский лично обратился к руководству украинского производителя оружия Fire Point с требованием ускорить выпуск FP-9.

Я сказал им: "Где моя FP-9?". Нам нужна FP-9. И я уверен, что она будет готова этой осенью,

– заявил президент с улыбкой.

Украинский лидер добавил, что после переговоров с европейскими чиновниками в Брюсселе удалось решить вопрос финансирования заказов на беспилотники. Выделенные средства гарантируют закупку необходимых дронов для ведения боевых действий как минимум до начала 2027 года.

Параллельно украинская и европейская стороны разработали план по устранению дефицита в оборонном бюджете страны на сумму 27 миллиардов долларов. Необходимое финансирование будет обеспечено за счет перераспределения внутренних ресурсов, двусторонней поддержки и кредитов в рамках займа ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Напомним, украинские производители разрабатывают перехватчики для реактивных БПЛА. Так, экипаж беспилотных систем Lasar’s Group Нацгвардии во второй раз за несколько дней сбил российский ударный дрон "Герань-5" с помощью P1-SUN JetKiller.