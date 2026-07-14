После заявлений Зеленского о кадровых решениях: Сметанин покинул "Укроборонпром"

Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин сообщил о завершении работы на этой должности. Причины своего решения он не назвал. В то же время о кадровых изменениях в концерне президент Владимир Зеленский говорил после российского удара по складу боеприпасов одного из предприятий группы в Вишневом.

Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин объявил о завершении работы на этой должности. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня я завершаю работу на посту генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины", – написал Сметанин.

Чиновник не сообщил, почему решил покинуть пост, однако поблагодарил президента Украины, правительство, военное командование, правоохранительные органы, предприятия оборонной отрасли и коллектив компании за совместную работу.

Отдельно он отметил инженеров, конструкторов, производственников и ветеранов предприятий, входящих в состав общества, а также пожелал успехов своему преемнику.

Отставка произошла после заявлений о кадровых решениях

Объявление об отставке прозвучало через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых решениях в "Укроборонпроме".

Тогда глава государства комментировал последствия российского удара по складу боеприпасов в Вишневом Киевской области. По словам президента, это был склад одного из предприятий, входящих в структуру "Украинской оборонной промышленности".

"В Вишневом находился склад боеприпасов. Враг нанес удар по этому складу. Пострадало большое количество людей, понесены значительные потери", – сказал Зеленский журналистам.

Президент также сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности.

В то же время официально не сообщалось, почему отставка Германа Сметанина напрямую связана с этими событиями.

Почему запомнился срок пребывания Сметанина на посту

Герман Сметанин возглавил государственный оборонный концерн в период масштабного расширения украинского оборонно-промышленного комплекса. За это время предприятия группы существенно увеличили производство вооружения и военной техники, а также активизировали сотрудничество с украинскими частными производителями и международными партнерами.

В своем обращении Сметанин назвал главным достижением сильную команду специалистов, сформировавшуюся внутри общества и на предприятиях концерна. По его словам, именно благодаря совместной работе украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня является одним из самых динамичных в мире.

Кто возглавит АО "Украинская оборонная промышленность" после отставки Германа Сметанина, пока официально не сообщалось.