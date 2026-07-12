Об этом 12 июля сообщили в Укроборонпроме.

Что известно об увольнении руководителей после трагедии в Вишневом?

"АО "Украинская оборонная промышленность" поддерживает принцип неотвратимости ответственности", – прежде всего отметили в официальном заявлении.

После инцидента в Вишневом началось служебное расследование, по результатам которого были установлены ответственные должностные лица, нарушившие закон и правила хранения снарядов. Руководителей двух госпредприятий уволили с занимаемых должностей.

Кроме того, уволены также другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.

Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины,

– подчеркнули в Укроборонпроме.

Вместе с тем Укроборонпром заявил о полном сотрудничестве со Службой безопасности Украины и другими правоохранительными органами в рамках расследования, предоставляя им все необходимые материалы и документацию.

Параллельно на предприятиях компании проводится масштабная проверка соблюдения требований по хранению вооружения, боеприпасов и обеспечению безопасности при работе со средствами поражения.

Стоит отметить, что буквально накануне, 11 июля, президент Зеленский сообщил, что руководители госпредприятий должны понести ответственность за трагедию в Вишневом.

Он также подчеркнул необходимость ускорить восстановление разрушенной инфраструктуры и усилить внутренний контроль в Укроборонпроме, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.

Напомним, во время российской атаки 6 июля удар пришелся по Вишневому, где был поражен склад боеприпасов одного из предприятий Укроборонпрома. Вторичная детонация повредила более 200 объектов, в том числе более 100 жилых домов, есть погибшие.