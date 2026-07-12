Про це 12 липня повідомили в Укроборонпромі.
Що відомо про звільнення керівників після трагедії у Вишневому?
"АТ "Українська оборонна промисловість" підтримує принцип невідворотності відповідальності", – передусім зазначили в офіційній заяві.
Після інциденту у Вишневому розпочалося службове розслідування, за результатами якого встановили відповідальних посадовців, які порушили закон і правила зберігання снарядів. Керівників 2 держпідприємств звільнили із займаних посад.
Окрім того, звільнено також інших посадовців, чиї дії чи бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України,
– підкреслили в Укроборонпромі.
Разом із тим, Укроборонпром заявив про повну взаємодію зі Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами в межах розслідування, надаючи їм усі необхідні матеріали й документацію.
Паралельно на підприємствах товариства проводять масштабну перевірку того, як дотримуються вимоги щодо зберігання озброєння, боєприпасів і забезпечення безпеки під час роботи із засобами ураження.
Варто зауважити, що буквально напередодні, 11 липня, президент Зеленський інформував, що керівники держпідприємств мають понести відповідальність за трагедію у Вишневому.
Він також наголосив на необхідності пришвидшити відновлення зруйнованої інфраструктури та посилити внутрішній контроль в Укроборонпромі, щоб не допустити подібних порушень у майбутньому.
Нагадаємо, під час російської атаки 6 липня удар припав по Вишневому, де було уражено склад боєприпасів одного з підприємств Укроборонпрому. Вторинна детонація пошкодила понад 200 об'єктів, зокрема, більш як 100 житлових будинків, є загиблі.