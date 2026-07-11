Про це глава держави розповів під час свого щоденного звернення 11 липня.

Що сказав Зеленський про розслідування ситуації у Вишневому?

Перші результати перевірки, про які доповів генерал-майор СБУ Олександр Поклад, свідчать, що окремі посадовці підприємств, які входять до структури Укроборонпрому, допустили розміщення складів зі зброєю у Вишневому всупереч чинному законодавству, рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача та службовим інструкціям.

За словами президента, особи, причетні до цих порушень, уже встановлені, а всі їхні дії отримають належну правову оцінку.

Глава держави зазначив, що слідство вже перевіряє діяльність керівників двох державних підприємств, а також їхніх заступників, які відповідали за питання безпеки.

Крім того, правоохоронці аналізують рішення інших посадових осіб, які могли вплинути на організацію зберігання озброєння.

Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого,

– зазначив Зеленський.

Окремо глава держави звернув увагу на необхідність прискорити відновлення пошкоджених об'єктів. За його словами, відповідальність за темпи цих робіт лежить як на місцевій владі, так і на центральних органах, а найближчим часом уряд має ухвалити відповідні рішення.

Також під час наради обговорили подальшу роботу Укроборонпрому.

"Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому", – уточнив він.

Президент підкреслив, що система внутрішнього контролю в концерні потребує посилення, аби керівництво ефективніше контролювало діяльність підприємств, які входять до його складу, та запобігало подібним порушенням у майбутньому.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Україну 6 липня ворог вдарив по Вишневому. Після влучань відбулася вторинна детонація, через яку пошкоджень зазнали більш як 200 об'єктів, серед них понад 100 житлових будинків. Зеленський повідомив, що під ударом опинився склад боєприпасів одного з підприємств Укроборонпрому. На жаль, унаслідок інциденту загинули люди.