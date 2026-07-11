Об этом глава государства рассказал во время своего ежедневного обращения 11 июля.

Что сказал Зеленский о расследовании ситуации в Вишневом?

Первые результаты проверки, о которых доложил генерал-майор СБУ Александр Поклад, свидетельствуют, что отдельные должностные лица предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома", допустили размещение складов с оружием в Вишневом вопреки действующему законодательству, решению Ставки Верховного Главнокомандующего и служебным инструкциям.

По словам президента, лица, причастные к этим нарушениям, уже установлены, а все их действия получат надлежащую правовую оценку.

Глава государства отметил, что следствие уже проверяет деятельность руководителей двух государственных предприятий, а также их заместителей, отвечавших за вопросы безопасности.

Кроме того, правоохранительные органы анализируют решения других должностных лиц, которые могли повлиять на организацию хранения вооружения.

Есть в Украине надлежащие места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы – это все определено, чтобы не было рядом жилых домов. И восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого,

– отметил Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на необходимость ускорить восстановление поврежденных объектов. По его словам, ответственность за темпы этих работ лежит как на местных властях, так и на центральных органах, а в ближайшее время правительство должно принять соответствующие решения.

Также во время совещания обсудили дальнейшую работу Укроборонпрома. "Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило этот склад в Вишневом", - уточнил он.

Президент подчеркнул, что система внутреннего контроля в концерне нуждается в усилении, чтобы руководство эффективнее контролировало деятельность входящих в его состав предприятий и предотвращало подобные нарушения в будущем.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину 6 июля враг ударил по Вишневому. После попаданий произошла вторичная детонация, из-за которой повреждения получили более 200 объектов, среди них более 100 жилых домов. Зеленский сообщил, что под ударом оказался склад боеприпасов одного из предприятий Укроборонпрома. К сожалению, в результате инцидента погибли люди.