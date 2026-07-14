Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін оголосив про завершення роботи на посаді. Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", – написав Сметанін.

Посадовець не повідомив, чому вирішив залишити посаду, однак подякував Президенту України, уряду, військовому командуванню, правоохоронним органам, підприємствам оборонної галузі та колективу компанії за спільну роботу.

Окремо він відзначив інженерів, конструкторів, виробничників і ветеранів підприємств, які входять до складу товариства, а також побажав успіхів своєму наступнику.

Відставка відбулася після заяв про кадрові рішення

Оголошення про відставку пролунало через кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові рішення в "Укроборонпромі".

Тоді глава держави коментував наслідки російського удару по складу боєприпасів у Вишневому Київської області. За словами президента, це був склад одного з підприємств, що входить до структури "Української оборонної промисловості".

"У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, великі втрати", – сказав Зеленський журналістам.

Президент також повідомив, що за фактом події відкрито кримінальне провадження. Він наголосив, що відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Водночас офіційно не повідомлялося, що відставка Германа Сметаніна безпосередньо пов'язана з цими подіями.

Чим запам'яталася каденція Сметаніна

Герман Сметанін очолив державний оборонний концерн у період масштабного розширення українського оборонно-промислового комплексу. За цей час підприємства групи суттєво збільшили виробництво озброєння та військової техніки, а також активізували співпрацю з українськими приватними виробниками й міжнародними партнерами.

У своєму зверненні Сметанін назвав головним досягненням сильну команду фахівців, яка сформувалася всередині товариства та на підприємствах концерну. За його словами, саме завдяки спільній роботі український оборонно-промисловий комплекс сьогодні є одним із найдинамічніших у світі.

Хто очолить АТ "Українська оборонна промисловість" після відставки Германа Сметаніна, наразі офіційно не повідомлялося.