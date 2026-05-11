11 мая, 14:32
Германия передаст Украине ракеты для Patriot: Федоров сказал, когда они поступят

Ирина Чеботникова

В понедельник, 11 мая, министр обороны Украины Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили поддержку нашего государства. Писториус в Киеве уже в седьмой раз.

Когда Украина получит ракеты ПВО к Patriot?

По словам Федорова, немецкая поддержка составляет около трети от всей военной помощи Украине.

Закупки сотен ракет, о которых говорилось не так давно, Берлин уже начал финансировать. Со следующего года мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи, 
– сказал украинский министр обороны.

Он подчеркнул, что сегодня Германия – страна номер один по безопасности помощи и эта поддержка качественная.

