Украинские ракеты для нанесения ударов на большие расстояния заинтересовали немецкую армию

Сухопутные войска Германии планируют получить собственное дальнобойное оружие наземного базирования уже в 2027 году. Среди кандидатов называют украинские ракеты-дроны "Барс" и американские Anthem, которые впоследствии должны дополнить значительно более дорогие Tomahawk. Однако до заключения контрактов оба варианта еще должны пройти проверку Бундесвера.

О планах немецкой армии сообщило профильное издание hartpunkt, сославшись на текст выступления инспектора сухопутных войск Германии генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга от 7 октября и собственные источники.

Генерал подтвердил решение развивать наземные средства дальнего поражения и назвал 2027 год возможным началом поставок. Однако "Барс" и Anthem он лично не упоминал: названия двух ракет издание установило по информации собеседников, осведомленных о планах закупок.

Зачем Бундесверу украинские "Барсы"

В настоящее время немецкие возможности высокоточного поражения целей на большом расстоянии сосредоточены преимущественно в авиации, которая использует крылатые ракеты Taurus. Сухопутные войска хотят получить собственный инструмент Deep Precision Strike, то есть возможность наносить точные удары далеко за линией фронта без привлечения самолетов.

По словам Фройдинга, решение о закупке недорогих крылатых ракет уже принято. Бундесвер рассматривает две имеющиеся на рынке модели, но перед принятием на вооружение они должны пройти квалификацию. Командование стремится выйти на дальность поражения около 1500 километров и одновременно получить достаточное количество ракет для массированного применения.

По данным hartpunkt, одним из вариантов является модификация украинского "Барса". Эта ракета-дрон с реактивным двигателем уже используется Украиной, а в июле Киев и Берлин договорились о сотрудничестве в ее производстве. Важно, однако, различать производство в Германии для нужд Украины и возможный будущий заказ этих ракет самим Бундесвером: пока это не одно и то же.

Ранее 24 Канал сообщал об украинско-немецком соглашении о совместном производстве "Барсов". На первом этапе немецкое финансирование направлялось на изготовление беспилотников для Сил обороны Украины. Новая информация свидетельствует о том, что немецкие военные дополнительно оценивают возможность использования одной из модификаций этого оружия в собственном арсенале.

Какие характеристики у "Барса"

Подробные заводские характеристики всех модификаций "Барса" в открытом доступе отсутствуют. По информации hartpunkt, в сообщениях об этом семействе фигурируют варианты боевой части массой 22, 60 и 105 килограммов. Какой из них рассматривает немецкая армия, неизвестно.

Военный эксперт Павел Нарожный ранее рассказывал "24 Каналу" об особенностях "Барса": ракета-дрон имеет турбореактивный двигатель, запускается с земли и, по его оценке, развивает скорость около 500–600 километров в час. Он также указывал массу боевой части в 50–60 килограммов для известной на тот момент версии.

Поэтому озвученную Фройдингом дальность около 1500 километров не стоит автоматически приписывать "Барсу". Немецкий генерал говорил о желательных возможностях будущего ракетного арсенала, а не о подтвержденной дальности каждой из двух моделей.

Что известно об американской Anthem

Вторым кандидатом, по информации немецкого издания, является малая крылатая ракета Anthem компании Covenant. Производитель развивает производственные мощности в США, Израиле и Германии, в частности планирует выпуск компонентов в Лейпциге.

Для Anthem заявлена боевая часть массой до 200 килограммов, а в публикациях о программе фигурирует дальность свыше 1500 километров. В то же время hartpunkt отмечает, что полные официальные характеристики ракеты еще не раскрыты. По оценке самого издания, производитель ориентируется на цену одного изделия в среднем шестизначном диапазоне евро.

О планах компании Covenant по запуску производства ракет Anthem в Германии "Милитари 24" писал еще в сентябре. Тогда сообщалось о намерении начать выпуск в 2027 году, однако производственные планы компании не являются подтверждением того, что Бундесвер уже заказал эти ракеты.

Малая крылатая ракета Anthem. Фото Covenant

Почему Германия не ограничится "Томагавками"

Недорогие крылатые ракеты рассматриваются не как полная замена "Томагавку", а как дополнение к более мощному дальнобойному оружию. Идея заключается в том, чтобы иметь возможность применять большие серии относительно дешевых боеприпасов, не тратя дорогие ракеты на каждую цель.

Фройдинг также выступает за то, чтобы наземные пусковые установки Typhon и ракеты Tomahawk находились в подчинении сухопутных войск. По его мнению, это упростит совместное планирование применения различных типов дальнобойного оружия. Однако окончательное распределение таких систем между родами войск Бундесвера еще не утверждено: интерес к ним проявляет и немецкая авиация.

По сообщениям немецких СМИ, Берлин рассматривает возможность закупки трех батарей Typhon и примерно 400 ракет Tomahawk Block Vb общей стоимостью около 3,4 миллиарда евро. Впрочем, ожидаемая поставка таких комплексов придется не ранее начала 2030-х годов.

Как ранее сообщал "Милитари 24", ограничения в производстве в США затрудняют быструю поставку ракет "Томагавк" и других ракет союзникам, именно поэтому Германия ищет системы, которые можно освоить в производстве и получить раньше.

Пусковые установки Typhon под ракеты Tomahawk. Фото defence-ua

Что украинские ракеты могут получить от немецкого заказа

Возможная закупка "Барса" для Бундесвера стала бы новым этапом украинско-немецкого оборонного сотрудничества. Речь идет уже не только о финансировании вооружения для Украины, но и о перспективе поставок украинской разработки в армию страны-члена НАТО.

В то же время для этого необходимы испытания, подтверждение характеристик и решение о закупке. Пока неизвестно, какую именно версию "Барса" немецкие военные считают перспективной, сколько ракет они хотели бы приобрести и кто будет обеспечивать их производство.

Как ранее сообщал "Милитари 24", Берлин уже рассматривал украинские дальнобойные разработки, в том числе "Барс" и "Фламинго", в качестве альтернативы зависимости от американских поставок. Теперь в немецкой армии называют конкретный желаемый срок появления недорогих ракет наземного базирования: 2027 год. Успеет ли украинская разработка пройти отбор к этому времени, пока остается открытым вопросом.